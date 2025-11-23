बारामूला: नाला हाजी पीर में मिले दो शव, इलाके में मची सनसनी

जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले के उड़ी सेक्टर में नाला हाजी पीर से दो शव बरामद किए गए हैं। मृतकों की पहचान बसीर पठान और शफिया बानो के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

बारामूला: नाला हाजी पीर में मिले दो शव। सांकेतिक फोटो