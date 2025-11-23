Language
    बारामूला: नाला हाजी पीर में मिले दो शव, इलाके में मची सनसनी

    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:44 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले के उड़ी सेक्टर में नाला हाजी पीर से दो शव बरामद किए गए हैं। मृतकों की पहचान बसीर पठान और शफिया बानो के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

    बारामूला: नाला हाजी पीर में मिले दो शव। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के उड़ी सेक्टर के लाराबल बालकोट इलाके में नाला हाजी पीर से रविवार को दो शव बरामद किए गए।मृतकों की पहचान बालकोट निवासी बसीर पठान और थजल निवासी शफिया बानो के रूप में हुई है।

    स्थानीय लोगों ने नाले में शव देखे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। उड़ी पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और शवों को मेडिकल कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अपने कब्जे में ले लिया।अधिकारियों ने कहा कि मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।