Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में हेरोइन के साथ MBA छात्र समेत दो को किया गिरफ्तार

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:31 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में पुलिस ने हेरोइन के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक एमबीए का छात्र भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामल ...और पढ़ें

    Hero Image

    गांदरबल में हेरोइन के साथ MBA छात्र समेत दो को किया गिरफ्तार (File Photo)


    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। गांदरबल में पुलिस ने मंगलवार को दो नशा तस्करों से हेरोइन बरामद की है। इनमें एक एमबीए का छात्र शामिल है। इसी दौरान, श्रीनगर में पुलिस ने कुख्यात नशा डीलर निसार अहमद बोटा के दो मंजिला मकान को कुर्क किया है, जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बताई जाती है। गांदरबल से मिली जानकारी के अनुसार, खीरभवानी पुलिस थाना प्रभारी ने तुलमुला में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर के पास नाका लगाया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाका पार्टी ने वहां से गुजर रही एक मारुति 800 कार (नंबर जेके01यू-3866) को तलाशी के लिए रोका। कार में दो युवक सवार थे। कार और दोनों युवकों की तलाशी लेने पर पुलिस ने हेरोइन बरामद की। दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए तस्करों की पहचान शौकत अहमद बट और समीर अहमद बट के रूप में हुई है। दोनों जिला गांदरबल के बटविना के निवासी हैं।

    समीर अहमद ने एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी बीच, श्रीनगर में पुलिस ने कुख्यात ड्रग्स तस्कर निसार अहमद बोटा द्वारा सुल्तान मोहल्ला सैदाकदल में अवैध नशीले पदार्थों की काली कमाई से बनाए गए दो मंजिला मकान को अदालत की अनुमति से कुर्क कर दिया है। यह कार्रवाई नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है, जिससे क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है।