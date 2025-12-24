जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में हेरोइन के साथ MBA छात्र समेत दो को किया गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। गांदरबल में पुलिस ने मंगलवार को दो नशा तस्करों से हेरोइन बरामद की है। इनमें एक एमबीए का छात्र शामिल है। इसी दौरान, श्रीनगर में पुलिस ने कुख्यात नशा डीलर निसार अहमद बोटा के दो मंजिला मकान को कुर्क किया है, जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बताई जाती है। गांदरबल से मिली जानकारी के अनुसार, खीरभवानी पुलिस थाना प्रभारी ने तुलमुला में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर के पास नाका लगाया था।

नाका पार्टी ने वहां से गुजर रही एक मारुति 800 कार (नंबर जेके01यू-3866) को तलाशी के लिए रोका। कार में दो युवक सवार थे। कार और दोनों युवकों की तलाशी लेने पर पुलिस ने हेरोइन बरामद की। दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए तस्करों की पहचान शौकत अहमद बट और समीर अहमद बट के रूप में हुई है। दोनों जिला गांदरबल के बटविना के निवासी हैं।