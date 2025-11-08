Language
    कश्मीर में चलती ट्रेन से टकराया बाज और टूट गया कांच, लोको पायलट घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:27 PM (IST)

    कश्मीर संभाग में बारामूला-बनिहाल मार्ग पर एक ट्रेन से बाज टकरा गया, जिससे लोको पायलट घायल हो गया। घटना बिजबेहरा और अनंतनाग सेक्शन के बीच हुई जब ट्रेन बनिहाल जा रही थी। चील के विंडशील्ड से टकराने से कांच टूट गया और लोको पायलट विशाल को अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर प्राथमिक उपचार दिया गया।

    Hero Image

    फोटो सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर संभाग में उस दौरान रेल हादसा होने से बच गया जब ट्रेन से एक पक्षी टकरा गया। आज सुबह बारामूला-बनिहाल मार्ग पर एक ट्रेन से एक बाज के टकराने से लोको पायलट घायल हो गया। जिसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया।

    इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना बिजबेहरा और अनंतनाग सेक्शन के बीच उस समय हुई जब ट्रेन बनिहाल जा रही थी। उन्होंने बताया कि एक चील ट्रेन के विंडशील्ड से टकरा गई, जिससे विंडशील्ड क्षतिग्रस्त हो गई और लोको पायलट घायल हो गया। घायल की पहचान विशाल के रूप में हुई है और उसे अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर प्राथमिक उपचार दिया गया।