कश्मीर में चलती ट्रेन से टकराया बाज और टूट गया कांच, लोको पायलट घायल

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर संभाग में उस दौरान रेल हादसा होने से बच गया जब ट्रेन से एक पक्षी टकरा गया। आज सुबह बारामूला-बनिहाल मार्ग पर एक ट्रेन से एक बाज के टकराने से लोको पायलट घायल हो गया। जिसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया।

इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना बिजबेहरा और अनंतनाग सेक्शन के बीच उस समय हुई जब ट्रेन बनिहाल जा रही थी। उन्होंने बताया कि एक चील ट्रेन के विंडशील्ड से टकरा गई, जिससे विंडशील्ड क्षतिग्रस्त हो गई और लोको पायलट घायल हो गया। घायल की पहचान विशाल के रूप में हुई है और उसे अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर प्राथमिक उपचार दिया गया।