पश्चिम बंगाल से कश्मीर घाटी घूमने आए पर्यटक की मौत, श्रीनगर एयरपोर्ट पर अचेत मिला
पश्चिम बंगाल से कश्मीर घूमने आए एक पर्यटक की श्रीनगर एयरपोर्ट पर अचेत होने से दुखद मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, पर्यटक अचानक एयरपोर्ट पर गिर गया था। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पश्चिम बंगाल से घाटी घूमने आए एक पुरुष पर्यटक की बेहोश होकर गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान नूरुल हुसैन (45 वर्षीय) पुत्र कलाम-उद-दीन जो कि प्राप्त जानकारी के घाटी घूमने के बाद वापस अपने घर जा रहा थी, श्रीनगर हवाई अड्डे पर अचेत हो गया।
उसे अचेत अवस्था में ही उपचार के लिए तुरंत एसएमएचएस अस्पताल ले जाया गया डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि इससे पहले गत बुधवार को भी कश्मीर घाटी के कमरवारी इलाके के बरथाना में एक 35 साल की महिला अपने किराएदार के कमरे में अजीब हालात में मरी हुई मिली।
अधिकारियों ने बताया कि मरने वाली महिला की पहचान मोहम्मद साजिद मंसूरी की पत्नी कौसर जान के तौर पर हुई है, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी।
उसे बेहोशी की हालत में श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और उसकी मौत की सही वजह और हालात का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।
अधिकारियों ने बताया कि गत मंगलवार को भी गुलमर्ग में दिल्ली के एक 68 साल के टूरिस्ट की मौत हो गई थी। मरने वाले की पहचान हामिद अली के तौर पर हुई है, जो स्वर्गीय रिफाकत अली का बेटा था। वह उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग के एक होटल में ठहरा हुआ था।
हामिद अली अपने होटल के कमरे में बेहोश मिला, जिसके बाद स्टाफ मेंबर्स ने लोकल हेल्थ अधिकारियों को बताया। उसे पहले तंगमर्ग के लोकल हेल्थ ब्लॉक ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे एडवांस मेडिकल अटेंशन के लिए श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल रेफर कर दिया।
अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि टूरिस्ट को एसएमएचएस में मरा हुआ लाया गया था। एसएमएचएस के एक डॉक्टर ने कन्फर्म किया, "मरीज़ को आते ही मरा हुआ घोषित कर दिया गया।" पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है।
