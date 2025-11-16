JK News: बडगाम में दर्दनाक हादसा, डंपर और कार में भीषण टक्कर; चार लोगों की मौके पर मौत
शनिवार की रात बडगाम जिले के वतरवानी इलाके में एक टाटा सूमो और डम्पर की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और सात घायल हो गए। हादसा रिंग रोड पर हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। बडगाम जिले के वतरवानी इलाके में शनिवार की देर रात एक टाटा सूमा और एक डम्पर क बीच आमने सामने हुई भिड़ंत में चार लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हा गए।
बडगाम के एसएसपी निखिल बोरकर ने बताया कि यह हादसा वतरवानी के पास रिंग रोड पर हुआ है। उनहोंने बताया कि सूमो टैक्सी में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ा है।
सात अन्य अस्पताल में उपचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मृतकों की पहचान की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।