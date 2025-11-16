JK News: बडगाम में दर्दनाक हादसा, डंपर और कार में भीषण टक्कर; चार लोगों की मौके पर मौत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। बडगाम जिले के वतरवानी इलाके में शनिवार की देर रात एक टाटा सूमा और एक डम्पर क बीच आमने सामने हुई भिड़ंत में चार लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हा गए।

बडगाम के एसएसपी निखिल बोरकर ने बताया कि यह हादसा वतरवानी के पास रिंग रोड पर हुआ है। उनहोंने बताया कि सूमो टैक्सी में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ा है।