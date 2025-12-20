मौसम विभाग की चेतावनी के बाद टंगमर्ग-गुलमर्ग रोड पर ट्रैफिक प्रतिबंध, बारिश-बर्फबारी में सुरक्षित रहने की सलाह

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में अभी मौसम शुषक है। शनिवार को भी मौसम के मिजाज शुष्क ही बने रहे। अलबत्ता मौसम विभाग द्वारा ऊपरी इलाकों में जताई र्बफबारी व निचले इलाकों में बारिश की संवभावा को देखते हुए, अधिकारियों ने शनिवार को टंगमर्ग-गुलमर्ग रोड पर ट्रैफिक प्रतिबंध लगा दिया, ताकि दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए भारी वाहनों और बिना एंटी-स्किड चेन वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके।

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिबंध बारिश या बर्फबारी शुरू होते ही तुरंत लागू हो जाएगा और मौसम की स्थिति में सुधार होने तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के दौरान इस रास्ते पर केवल एंटी-स्किड चेन वाले वाहनों को ही चलने की अनुमति होगी।

यह फैसला संबंधित विभाग द्वारा र्बफबारी व बारिश की संभावना को देखते हुए लिया गया है, जिससे अक्सर टंगमर्ग को गुलमर्ग से जोड़ने वाली पहाड़ी सड़क पर सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और विजिबिलिटी कम हो जाती है। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद सार्वजनिक सुरक्षा और सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है, खासकर जब सर्दियों में इस क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है। ड्राइवरों और वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे सलाह का सख्ती से पालन करें और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।