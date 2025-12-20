Language
    मौसम विभाग की चेतावनी के बाद टंगमर्ग-गुलमर्ग रोड पर ट्रैफिक प्रतिबंध, बारिश-बर्फबारी में सुरक्षित रहने की सलाह

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    मौसम विभाग की चेतावनी के बाद टंगमर्ग-गुलमर्ग रोड पर ट्रैफिक प्रतिबंध लगाया गया है। बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यात् ...और पढ़ें

    सर्दियों में इस क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में अभी मौसम शुषक है। शनिवार को भी मौसम के मिजाज शुष्क ही बने रहे। अलबत्ता मौसम विभाग द्वारा ऊपरी इलाकों में जताई र्बफबारी व निचले इलाकों में बारिश की संवभावा को देखते हुए, अधिकारियों ने शनिवार को टंगमर्ग-गुलमर्ग रोड पर ट्रैफिक प्रतिबंध लगा दिया, ताकि दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए भारी वाहनों और बिना एंटी-स्किड चेन वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके।

    अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिबंध बारिश या बर्फबारी शुरू होते ही तुरंत लागू हो जाएगा और मौसम की स्थिति में सुधार होने तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के दौरान इस रास्ते पर केवल एंटी-स्किड चेन वाले वाहनों को ही चलने की अनुमति होगी।

    यह फैसला संबंधित विभाग द्वारा र्बफबारी व बारिश की संभावना को देखते हुए लिया गया है, जिससे अक्सर टंगमर्ग को गुलमर्ग से जोड़ने वाली पहाड़ी सड़क पर सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और विजिबिलिटी कम हो जाती है।

    अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद सार्वजनिक सुरक्षा और सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है, खासकर जब सर्दियों में इस क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है।

    ड्राइवरों और वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे सलाह का सख्ती से पालन करें और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    अधिकारियों ने यात्रियों से प्रशासन के साथ सहयोग करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ट्रैफिक और पुलिस कर्मियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।