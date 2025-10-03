श्रीनगर और गांदरबल में ट्रैफिक जाम से यात्री हुए परेशान, लोगों ने की ये शिकायतें
गांदरबल के नागबल-बीहामा मार्ग पर लगातार लगने वाले जाम से यात्री परेशान हैं जिससे कर्मचारी छात्र और आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस चालान काटने में व्यस्त रहती है जिससे जाम और बढ़ता है। अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की कमी के कारण ट्रैफिक प्रबंधन मुश्किल हो रहा है।
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। मध्य कश्मीर के गांदरबल विशेषकर नागबल-बीहामा मार्ग पर, लगातार लगने वाले जाम के कारण यात्रियों को भारी देरी का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जाम कर्मचारियों, छात्रों और यहां तक कि आपातकालीन सेवाओं के लिए भी भारी समस्याएं पैदा करता है। यात्रियों का कहना है कि यहां अक्सर एम्बुलेंस जाम में फंस जाती हैं, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है।
अधिकारियों के बार-बार आश्वासन के बावजूद, यातायात प्रबंधन अप्रभावी बना हुआ है, खासकर व्यस्त समय के दौरान एसपी कार्यालय, बीहामा चौक और तौहीद चौक के पास।
निवासियों का कहना है कि यातायात पुलिस अक्सर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के बजाय दस्तावेज़ जाँच और चालान पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे जाम और बढ़ जाता है।अधिकारी मानते हैं कि यातायात विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है।
वर्तमान में, केवल 15 यातायात कर्मियों को उल्लंघनों को प्रबंधित करने और पूरे जिले में सुचारू यातायात सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कमी के कारण यातायात प्रबंधन अकुशल हो जाता है और यात्रियों और यातायात कर्मचारियों, दोनों पर दबाव बढ़ जाता है।
जिले के डीएसपी ट्रैफिक गुलज़ार अहमद ने कहा कि बीहामा चौक पर यातायात प्रबंधन विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि तीन तरफ से वाहन प्रवेश करते हैं और मिनी बसें और ऑटोरिक्शा बार-बार रुकते हैं। उन्होंने बताया, "हम अपने कर्मियों को नियमित रूप से तैनात करते हैं, लेकिन संकरी सड़कों के कारण एक भी गलत पार्किंग या रुकने से जाम लग सकता है।
अहमद ने यातायात कर्मियों पर दबाव को भी उजागर किया और कहा कि कर्मचारियों की कमी से वे थक जाते हैं और यातायात को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
निवासियों ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे यातायात की भीड़भाड़ कम करने और यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएँ और व्यस्त समय के दौरान यातायात नियंत्रण को प्राथमिकता दें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।