राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सुरक्षाबलों ने सोमवार को दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम में खोजो और नष्ट करो अभियान (एसएडीओ-सैडो) में तीन आतंकी ठिकानों का पता लगा, उन्हें नष्ट कर दिया।

इन ठिकानों से सुरक्षाबलों ने कंबल, कुछ पुराना राशन, एलपीजी सिलेंडर व कुछ अन्य साजो सामान भी बरामद किया है। यहां मिली जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सेना की 09 आरआर के साथ मिलकर जिला कुलगाम में दम्हालहांजीपोरा के ऊपरी हिस्से में नेंगरीपोरा और अहमदाबाद के जंगल में दो अलग अलग तलाशी अभियान चलाए।