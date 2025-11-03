Language
    J&K News: कुलगाम में तीन आतंकी ठिकाने ध्वस्त, सुरक्षाबलों ने सिलेंडर समेत कई सामान किए बरामद 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:07 PM (IST)

    सुरक्षाबलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में तीन आतंकी ठिकानों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई 'खोजो और नष्ट करो' अभियान के तहत की गई। ठिकानों से कंबल, राशन और एलपीजी सिलेंडर सहित कई चीजें बरामद हुईं। पुलिस और सेना ने संयुक्त रूप से दम्हालहांजीपोरा के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके बाद ये ठिकाने मिले।

    कुलगाम में तीन आतंकी ठिकाने ध्वस्त। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सुरक्षाबलों ने सोमवार को दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम में खोजो और नष्ट करो अभियान (एसएडीओ-सैडो) में तीन आतंकी ठिकानों का पता लगा, उन्हें नष्ट कर दिया।

    इन ठिकानों से सुरक्षाबलों ने कंबल, कुछ पुराना राशन, एलपीजी सिलेंडर व कुछ अन्य साजो सामान भी बरामद किया है। यहां मिली जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सेना की 09 आरआर के साथ मिलकर जिला कुलगाम में दम्हालहांजीपोरा के ऊपरी हिस्से में नेंगरीपोरा और अहमदाबाद के जंगल में दो अलग अलग तलाशी अभियान चलाए।

    नेंगरीपोरा में एक और अहमदाबाद के जंगल में दो आतंकी ठिकाने मिले। यह तीनों ठिकाने पुराने थे औ काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं हुए हैं। इन ठिकानों से तीन गैस सिलेंडर, कुछ गर्म कपड़े, कंबल और राशन व अन्य साजो सामान मिला। सुरक्षाबलों ने बाद में इन तीनों ठिकानों को नष्ट कर दिया ताकि दोबारा इनका इस्तेमाल न हो सके।