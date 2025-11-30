नेकां के तीन नेता कल लेंगे राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ, 5 साल बाद जम्मू-कश्मीर को मिलेगा प्रतिनिधित्व
जम्मू-कश्मीर को लगभग पांच साल बाद राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। नेशनल कान्फ्रेंस के शम्मी ओबराय, सज्जाद अहमद किचलू और चौधरी मोहम्मद रमज़ान सांसद के रूप में शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उन्हें शपथ दिलाएंगे। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर फिर से राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेगा।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर को लगभग पांच वर्षों के बाद राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। नेशनल कान्फ्रेंस के तीन नेता सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इनमें शम्मी ओबराय, सज्जाद अहमद किचलू और चौधरी मोहम्मद रमज़ान शामिल हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन उन्हें शपथ दिलाएंगे।
इसके साथ ही राज्य के पुनर्गठन और 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद लंबे अंतराल के बाद जम्मू-कश्मीर औपचारिक रूप से राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेना फिर से शुरू कर देगा।
तीनों नेता 24 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवंटित चार सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनावों में चुने गए थे।नेशनल कान्फ्रेंस ने इनमें से तीन सीटें हासिल की जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट जीती जिसके उम्मीदवार सत शर्मा पहले ही शपथ ले चुके हैं।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कई कार्यकालों तक मंत्री रह चुके चौधरी मोहम्मद रमजान अपने विधायी अनुभव को उच्च सदन में लाएंगे। किश्तवाड़ से पूर्व मंत्री सज्जाद अहमद किचलू और पार्टी कोषाध्यक्ष शम्मी ओबराय संसद में नेशनल कान्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व करने में उनके साथ शामिल होंगे।
जम्मू और कश्मीर के लिएए नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों की भागीदारी राष्ट्रीय नीति निर्माण में केंद्र शासित प्रदेश की आवाज़ को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ये नेता सोमवार से औपचारिक रूप से संसदीय बहसों और चर्चाओं में भाग लेंगे जिससे लगभग पांच वर्षों के अंतराल के बाद उच्च सदन में जम्मू.कश्मीर का प्रतिनिधित्व वापस आ जाएगा।
