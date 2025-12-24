Language
    कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला में पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे मिलने से हड़कंप, बॉर्डर पर सेना ने बढ़ाई चौकसी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:32 AM (IST)

    उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास दो अलग-अलग जगहों से पाकिस्तानी निशान वाले गुब्बारे बरामद किए गए हैं, जिसके बाद बारामुला और कुपवाड़ा के अग्रिम इ ...और पढ़ें

    Hero Image

    सुरक्षा बल ने उत्तरी कश्मीर में दो जगहों से पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे जब्त किए (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास पास दो अलग-अलग जगहों से पाकिस्तानी निशान वाले गुब्बारे बरामद किए हैं, जिसके बाद बारामुला और कुपवाड़ा के अग्रिम इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है

    संबंधितअधिकारियों ने बताया कि बारामुला ज़िले के खादिनयार इलाके में सरना टॉप के पास करीब दस गुब्बारों पर लगा एक पाकिस्तानी झंडा उतरता हुआ देखा गया।

    46 राष्ट्रीय राइफल्स के गश्ती दल ने इसे देखा और तुरंत मौके पर जाकर गुब्बारों और झंडे को तुरंत ज़ब्त कर लिया गया और आगे की जांच के लिए कस्टडी में ले लिया गया।

    एक दूसरी घटना में, कुपवाड़ा ज़िले के हंदवाड़ा इलाके के नौगाम में एक पेड़ के ऊपर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ एक गुब्बारा मिला।

    गुब्बारे को स्थानीय लोगों ने देखा और तुरंत सुरक्षा बलों को सूचित किया। सूचना मिलते ही सेना के जवान मौके पर पहुंचे और उन्होंने गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया।

    अधिकारियों ने कहा कि हो सकता है कि यह गुब्बारे हवा के कारण उड़कर इस तरफ आ गए हो लेकिन जिस इलाके में यह गुब्बारे मिले हैं वह नियंत्रण रेखा के पास है इसलिए इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता इसलिए सभी संभावनाओं की जांच की जा रही है।

    सुरक्षा एजेंसियां एजेंसियां ज़ब्त किए गए सामान की जांच कर रही हैं ताकि किसी छिपे हुए मकसद या सिक्योरिटी खतरे का पता लगाया जा सके।