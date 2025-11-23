कश्मीर के सरकारी स्कूलों में जल्द पहुंचेगी सभी पाठ्य पुस्तकें, निदेशक नसीर वानी ने दिए निर्देश
कश्मीर के स्कूल शिक्षा निदेशक नसीर अहमद वानी ने कहा कि सरकार घाटी के सभी सरकारी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पुस्तकों की आपूर्ति स्कूलों तक पहुंचनी शुरू हो चुकी है। निजी स्कूलों को चेतावनी दी गई है कि वे अधिक शुल्क न वसूलें और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का पालन करें।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने कहा कि सरकार कश्मीर घाटी के सभी सरकारी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पुस्तकों की आपूर्ति स्कूलों तक पहुंचनी शुरू हो चुकी है।
बडगाम में आज रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए वानी ने कहा कि छात्रों के लिए आयोजित की जा रहे विभिन्न प्रयास उनकी प्रतिभा और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए हैं। वानी ने बताया कि जम्मू कश्मीर बोर्ड आफ स्कूल जुकेशन पहले ही अधिसूचना जारी कर चुका है कि किताबें उपलब्ध हैं और सप्लाई भेजी जा चुकी है।
कुछ ही दिनों में सभी स्कूलों में किताबें पहुंच जाएगी और 17 नवंबर से किताबें उपलब्ध हैं और वितरण जारी है। कुछ स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों की कमी की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि विभाग हालात पर लगातार नजर रखे हुए है।
उन्होंने निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे न तो छात्रों से अधिक शुल्क वसूलें और न ही निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर की किताबें निर्धारित करें। हमारा लक्ष्य निजी या सरकारी सभी स्कूलों में प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। निजी स्कूलों को एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पुस्तकों का ही पालन करना होगा।
निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली की शिकायतों पर वानी ने कहा कि फीस निर्धारण कमेटी को शुल्क निर्धारित करने के अधिकार प्राप्त हैं और अभिभावक अपनी शिकायतें इस समिति के सामने रख सकते हैं।
बडगाम में किराए की इमारतों में चल रहे कुछ सरकारी स्कूलों पर बोलते हुए निदेशक ने कहा कि ऐसे सभी स्कूलों को सरकारी इमारतों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया जारी है। बुनियादी ढांचे का विकास समय लेता है, लेकिन हम छात्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
