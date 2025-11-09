ठंड में सुरक्षित ठिकानों की तलाश में आतंकी, कई जगहों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का छापा; हिरासत में संदिग्धों से पूछताछ जारी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान से सक्रिय स्थानीय आतंकियों और उनके ओवरग्राउंड वर्करों के खिलाफ रविवार को दूसरे दिन भी अभियान जारी रखा। कश्मीर संभाग के कुछ जिलों के अतिरिक्त जम्मू संभाग के रामबन, डोडा, राजौरी, पुंछ जिलों में दर्जनों जगहों पर बड़े पैमाने पर तलाशी और घेराबंदी अभियान चलाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जम्मू के डोडा ज़िले में बड़े पैमाने पर आतंकवाद रोधी अभियान के बीच शनिवार को कई संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ऊंचाई वाले इलाकों में सक्रिय आतंकवादी सर्दियों के लिए मैदानी इलाकों में सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं जिसके बाद तलाशी अभियान तेज कर दिया गया।

एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शांति बनाए रखने के अपने प्रयास जारी रखे हैं और रामबन जिले के बनिहाल और गूल इलाकों में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया।

आतंकवादियों के रिश्तेदारों के घरों की तलाशी एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता की देखरेख में चलाए गए इन अभियानों के दौरान पाकिस्तान से संचालित सक्रिय जम्मू और कश्मीर आधारित आतंकवादियों के रिश्तेदारों और सहयोगियों के घरों की तलाशी ली गई। पुलिस टीमों ने कई परिसरों का अच्छी तरह से निरीक्षण किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी राष्ट्र विरोधी या अवैध गतिविधियां नहीं की जा रही हैं या समर्थित नहीं की जा रही हैं।

संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया ये अभियान रामबन पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और एसओजी इकाइयों की संयुक्त टीमों ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ जिलेभर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में चलाए। डोडा में आतंकवादी नेटवर्कों से जुड़े संबंधों और वित्तपोषण चैनलों को उजागर करने के लिए संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कई संदिग्धों को रोकथाम कानूनों के तहत बुक किया गया है, जबकि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ सुरक्षा कार्रवाई चल रही है।