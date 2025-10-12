Language
    J&K News: LoC के पार लॉन्च पैड पर आतंकियों की मौजूदगी, घुसपैठ की आशंका के बीच बढ़ी चौकसी; BSF सतर्क

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:32 PM (IST)

    सीमा सुरक्षा बल ने नियंत्रण रेखा पर चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। सर्दियों से पहले घुसपैठ की आशंका को देखते हुए बीएसएफ ने अपनी तैयारी मजबूत की है। वुल्लर मैराथन का आयोजन सीमावर्ती लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने का एक प्रयास है, जिसमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

    J&K News: LoC के पार लॉन्च पैड पर आतंकियों की मौजूदगी। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक सतीश एस खंडारे ने कहा कि नियंत्रण रेखा के पार लॉन्च पैड पर आतंकियों की मौजूदगी को देखते हुए सीमा पर चौकसी के स्तर को बढ़ाया गया है। सीमा प्रहरी कड़ी सर्तकता के साथ दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले में वुल्लर 2.0 मैराथन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अतिरिक्त महानिदेशक ने कहा कि खुफिया रिपोर्टें मिल रही हैं कि सीमा पार आतंकी घाटी में घुसपैठ की ताक में हैं। सर्दियों से पहले नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की संभावना को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने अपनी तैयारियों को और पुख्ता बनाया है।

    उन्होंने कहा कि सर्दियों से पहले घुसपैठ की कोशिशें बढ़ जाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमने अपने जवानों व अधिकारियों को सतर्क कर करने के साथ निगरानी बढ़ा दी है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सीमा पार लांचिंग पैडों पर आतंकियों की संख्या के बारे में बताना मुश्किल है। लेकिन इसके पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि हमारा पड़ोसी देश, सीमा पार कुछ नए लान्चपैड बना रहा है।

    अतिरिक्त महानिदेशक ने कहा कि सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में सीमा सुरक्षा बल व सेना सर्तकता व बेहतर समन्वय के साथ ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी गंभीरता के साथ निभा रहे हैं।

    इसी बीच सीमा सुरक्षा बल की वुल्लर मैराथन में खासी संख्या में युवा व महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के साथ 21 किलोमीटर की दौड़ों का आयोजन किया गया। अतिरिक्त महानिदेशक ने इस मैराथन के विजेताओं व उपविजेताओं में इनाम बांटे।

    अतिरिक्त महानिदेशक ने बताया कि लगातार दूसरी साल इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। मैराथन सीमा के पास रखने वाले लोगों से बेहतर संबंध बनाने के सीमा सुरक्षा बल के अभियान का हिस्सा है। हमारी पूरी कोशिश रहतह है कि सीमांत वासियों के साथ हमारे बेहतर संबंध बने रहें।

     