जम्मू-कश्मीर में आतंक का नेटवर्क तोड़ने की रणनीति, जेलों में अलग-अलग बैरकों में रखे जाएंगे आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। आतंकियों के तंत्र को पूरी तरह नष्ट करने और आतंकी संगठनों में भर्ती पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश प्रशासन ने जेलों में बंद आतंकियों व उनके ओवरग्राउंड वर्करों को अलग-अलग बैरकों में रखने व अन्य कैदियों के साथ उनके मेल-जोल पर भी कथित तौर पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि यह कदम खुफिया विभाग की उन रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है, जिनमें कहा गया है कि जेलों में बंद कई आतंकी अंदर बैठकर ही अपना नेटवर्क चला रहे हैं और अन्य कैदियों का ब्रेनवाश कर उन्हें आतंकी हिंसा के लिए व आतंकी संगठनों के लिए बतौर ओवरग्राउंड वर्कर काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर में दो केंद्रीय कारावास, जिसमें कोट भलवाल जेल जम्मू और श्रीनगर जेल के अलावा 10 जिला कारावास, एक विशेष कारावास और एक उपकारावास है। इनमें लगभग चार हजार कैदियों को रखा जा सकता है। संबंधित सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में सभी जेलों में सुनियोजित तरीके से कैदियों और उनकी बैरकों की औचक जांच भी की जा रही है।