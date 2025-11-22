आतंक के खिलाफ बड़ा प्रहार, पाकिस्तान में बैठे कश्मीर में आतंकी नेटवर्क चला रहे मुबशिर अहमद की संपत्ति कुर्क

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पाकिस्तान में बैठ कश्मीर में आतंकी नेटवर्क चला रहे आतंकी मुबशिर अहमद की त्राल स्थित संपत्ति की पुलिस ने शनिवार को कुर्की की। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के पुलिस ने आतंकियों और अलगाववादियों के नेटवर्क को पूरी तरह से समाप्त करने लिए उनकी परिसंपत्तियों को जब्त करने का एक अभियान चला रखा है।

इस अभियान के तहत बीते चार वर्ष में लगभग एक हजार आतंकियों,अलगाववादियों और उनके ओवरग्राउंड वर्करों की संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। पुलिस प्रवक्ता ने आतकी मुबशिर अहमद की संपत्ति को कुर्क किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि वह दक्षिण कश्मीर मे जिला पुलवामा के कुख्यात आतंियों में एक रहा है।

सुरक्षाबलों का दबाव बढ़ने पर वह अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान भाग गया था और वहां से वह अपने स्थानीय नेटवर्क के जरिए कश्मीर में विशेषकर पुलवामा,त्राल और अवंतीपोर में आतंकी गतिविधियो ंमें लगा हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि उसके खिलाफ दर्ज मामलों का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आज अदालत की अनुमति से सैयदाबाद पसतूना त्राल में उसकी चार मरला जमीन की कुर्की की। प्रवक्ता ने बताया कि उक्त जमीन को अब न कोई खरीद सकता है और न बेच सकता है।