कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास आतंकी ठिकाना ध्वस्त, भारी संख्या में हथियार व गोला-बारूद बरामद
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों ने नौगाम सेक्टर के नीरियां वन क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया। ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है, जिसमें राइफलें, पिस्तौल और हथगोले शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास नीरियां वन क्षेत्र में एक आंतकी ठिकाने को ध्वस्त कर आतंकियों के षड्यंत्र को विफल बना दिया।
ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला- बारूद बरामद हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि सूचना के आधार हंदवाड़ा पुलिस और भारतीय सेना की नौगाम ब्रिगेड ने नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास नीरियां वन क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया।
इस दौरान जवानों ने एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। जहां से दो एम सीरीज राइफलें, चार मैगजीन, दो चीनी पिस्तौल, तीन मैगज़ीन, दो हथगोले और कुछ ज़िंदा कारतूस बरामद हुए।
पुलिस ने कलामाबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। संबंधित अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल शांति, जनसुरक्षा और नशा मुक्त एवं आतंक मुक्त समाज बनाने के लिए लिए प्रतिबद्ध हैं।
