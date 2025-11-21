कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास आतंकी ठिकाना ध्वस्त, भारी संख्या में हथियार व गोला-बारूद बरामद

राज्य ब्यूरो, जम्मू। सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास नीरियां वन क्षेत्र में एक आंतकी ठिकाने को ध्वस्त कर आतंकियों के षड्यंत्र को विफल बना दिया।

ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला- बारूद बरामद हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि सूचना के आधार हंदवाड़ा पुलिस और भारतीय सेना की नौगाम ब्रिगेड ने नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास नीरियां वन क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया।