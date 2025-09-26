Language
    शोपियां में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, NIA ने जब्त की ओवरग्राउंड वर्कर की संपत्ति; हिजबुल कमांडर नवीद का है बेहद करीबी

    By naveen sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:42 PM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर तारिक अहमद मीर की शोपियां स्थित संपत्ति जब्त की। तारिक मीर पर आतंकियों को हथियार पहुँचाने और सीमा पार से तस्करी करने का आरोप है। सुरक्षाबलों ने शोपियां में आतंकियों के एक ठिकाने को भी नष्ट किया जहाँ से कुछ सामग्री बरामद हुई। एनआईए ने अदालत की अनुमति से संपत्ति जब्त की।

    शोपियां में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, NIA ने जब्त की ओवरग्राउंड वर्कर की संपत्ति। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआइए ने शुक्रवार को प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर व गाइड तारिक अहमद मीर कीशोपियां स्थित अचल संपत्ति जब्त कर ली। तारिक मीर लगभग पांच वर्ष पहले पकड़े गए हिजब कमांडर नवीद मुश्ताक का करीबी है।

    इस बीच, सुरक्षाबलों ने शोपियां के यारवन केल्लर में एक आतंकी ठिकाने को भी नष्ट िकया है।

    संबधित अधिकारियों ने बताया कि तारिक अहमद मीर न सिर्फ कश्मीर घाटी बल्कि जम्मू प्रांत में भी आतंकियों के लिए हथियार व अन्य साजो सामान का बंदोबस्त करता था।

    वह सीमा पार से हथियारों की तस्करी में भी लिप्त है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर में आतंकियो की मदद करने, हथियारों की तस्करी व अन्य मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।

    यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जम्मू स्थित विशेष अदालत एनआइए में उसके खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं,सशस्त्र अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत गत अक्टूबर में एक आरोपपत्र भी दायर कर चुकी है।

    उन्होंने बताया कि अदालत की अनुमति से ही आज तारिक अहमद मीर की संपत्ति को जब्त किया गया है। जब्त की गई संपत्ति में मलडूरा शोपियां में 780 वर्ग फुट जमीन पर बना एक मंजिला मकान और वहीं पास स्थित आठ मरला जमीन जिस परएक बाग है, शामिल है।

    इस बीच, शोपियां से मिली एक सूचना के अनुसार, केल्लर के पास यारवन इलाके में सुरक्षाबलों ने आतंकियों के एक ठिकाने का पता लगाकर उसे नष्ट कर दिया। संबधित अधिकारियों ने बताया कि वहां कछ टीन की चादरें और खाने पीने का सामान मिला है। ठिकाने की स्थिति काे देखकर कहा जा सकता है कि एक लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। आतंकी दोबार इसे इस्तेमाल न कर सकें,इसलिए ठिकाने को नष्ट कर दिया गया है।