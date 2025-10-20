दीवाली पर शोपियां में आतंकी हमले नाकाम, समय रहते IED को किया निष्क्रिय; सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की थी साजिश

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सोमवार को सुरक्षाबलों ने एक आईईडी को समय रहते निष्क्रिय कर आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, आतंकियों ने शोपियां के हेफ इलाके में सड़क किनारे आईईडी लगाई थी।

इस सड़क से अक्सर सुरक्षाबलों के वाहन गुजरते हैं। आतंकियों का इरादा सुरक्षाबलों को निशाना बनाना था। वह अपने नापाक इरादे में कामयाब भी हो जाते, लेकिन सुरक्षाबलों की रोड ओपनिंग पार्टी ने समय रहते इसका पता लगा लिया।

आईईडी का पता चलते ही सुरक्षाबलों ने सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी और बम निरोधक दस्ते केा मौके पर बुलाया। बम निरोधक दस्ते ने एक नियंत्रित विस्फोट के जरिए आईईडी को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की जांच की और अन्य कोई विस्फोटक न मिलने पर उन्होंने सड़क को सुरक्षित घोषित कर यातायात के लिए खोल दिया।