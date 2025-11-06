श्रीनगर में आतंकी वारदात नाकाम, मेरठ क नाई समेत तीन गिरफ्तार; देसी कट्टे और कारतूस बरामद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी में डल झील के साथ सटे डलगेट में गुरुवार को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक नाई समेत तीन संदिग्धों को एक देसी कट्टे और नौ कारतूसों समेत गिरफ्तार कर, एक संभावित आतंकी वारदात को टाल दिया। फिलहाल,तीनों से पूछताछ जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने गुरूवार की शाम को डलगेट के पास ममता चौक में एक नाका लगाया था। नाका पार्टी वहां से गुजरने वाले वाहनों व लोगों की जांच पढ़ताल कर रही थी। इसी दौरान नाका पार्टी ने एक काले रंग के एनफील्ड मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों को देखा।

मोटरसाइकिल पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। नाका पार्टी द्वारा रुकने के किए गए संकेत को अनदेेखा कर मोटरसाइकिल चालक ने वहां से निकलने का प्रयास किया, लेकिन नाका पार्टी ने मौका नही दिय और मोटरसाइकिल रोक तीनों को पकड़ लिया।

मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट न होने और रात को एक साथ मोटरसाइकिल पर कहीं जाने को लेकर जब पूछा गया तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।जबउनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक देसी कट्टा और नौ जिंदा कारतूस मिले।

तीनों को उसी समय हिरासत में ले लिया गया और खानयार पुलिस स्टेशन में लाया गया। इन तीनों की पहचान कूलीपोरा खानयार के रहने वाले शाह मुतैब पुत्र मंजूर अहमद शाह और कामरान हसन शाह पुत्र गुलाम हसन और मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद यूसुफ सलमानी के रूप में हुई है।

मुतैब एक कालेज छात्र है जबकि मोहम्मद नदीम नाई है और बीते कुछ वर्ष से खनयार में ही दुकान चला रहा है। कामरान पेशे से आटो रिक्शा चालक है। पुलिस प्रवक्ताने बताया कि शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि तीनों एक आतंकी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और श्रीनगर में लोगों में भय पैदा करने के लिए एक आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए उचित मौके की तलाश में थे।