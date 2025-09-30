Language
    कश्मीर में मिट जाएगा 'टेरर' का नामोनिशान, आतंकियों की भर्ती रोकने के लिए IG वीके बिरदी ने बताया प्लान

    By naveen sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:24 PM (IST)

    कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरदी ने घाटी में आतंकियों की भर्ती रोकने और नशा कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जिहादी तत्वों पर निगरानी रखने और देश विरोधी सामग्री के प्रसार को रोकने पर जोर दिया। अनंतनाग के सुंगलान में सुरक्षाबलों ने आतंकियों के एक पुराने ठिकाने को ढूंढकर उसे नष्ट कर दिया।

    आतंकियों की भर्ती पर रोक लगाने को सख्त कदम उठाने के निर्देश (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरदी ने सोमवार को आतंकियों की भर्ती को समाप्त करने के लिए शून्य सहिष्णुता और पूर्व सक्रियता की नीति को लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय जिहादी तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

    पुलिस नियंत्रण कक्ष में घाटी के सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने, संवेदनशील इलाकों में रात में गश्त बढ़ाने और संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया।

    बैठक में कश्मीर जोन के सभी डीआइजी, एसएसपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अपराध और सुरक्षा की स्थिति पर जानकारी दी। इस दौरान कानून व्यवस्था, आतंकवाद विरोधी अभियान और जन सुरक्षा उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई।

    एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई, शून्य आतंकी भर्ती, जिला स्तर पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने और आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

    आइजीपी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर देश विरोधी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए बेहतर निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान को तेज करने, अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने और नशा तस्करों के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए सक्रियता से काम करने का निर्देश दिया।

    वीके बिरदी ने उभरते खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सक्रिय खुफिया जानकारी एकत्र करने और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया

    सुंगलान में आतंकी ठिकाना मिला

    इस बीच, दक्षिण कश्मीर में सुरक्षाबलों ने अनंतनाग के सुंगलान में एक आतंकी ठिकाने का पता लगाया, जो जंगल में स्थित था। सुरक्षाबलों ने ठिकाने को नष्ट कर दिया।

    संबंधित अधिकारियों ने बताया कि नष्ट करने से पूर्व जवानों ने ठिकाने की तलाशी ली और पाया कि यह एक पुराना ठिकाना है, जिसका लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया था।