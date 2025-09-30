कश्मीर में मिट जाएगा 'टेरर' का नामोनिशान, आतंकियों की भर्ती रोकने के लिए IG वीके बिरदी ने बताया प्लान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरदी ने सोमवार को आतंकियों की भर्ती को समाप्त करने के लिए शून्य सहिष्णुता और पूर्व सक्रियता की नीति को लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय जिहादी तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

पुलिस नियंत्रण कक्ष में घाटी के सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने, संवेदनशील इलाकों में रात में गश्त बढ़ाने और संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया।

बैठक में कश्मीर जोन के सभी डीआइजी, एसएसपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अपराध और सुरक्षा की स्थिति पर जानकारी दी। इस दौरान कानून व्यवस्था, आतंकवाद विरोधी अभियान और जन सुरक्षा उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई।

एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई, शून्य आतंकी भर्ती, जिला स्तर पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने और आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई।