आतंकी साजिश नाकाम, जेलों समेत 200 से अधिक ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का छापा; हिरासत में दो दर्जन लोग

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। गुलाम जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान में बैठे कश्मीरी आतंकियों के कश्मीर घाटी में स्थित करीबियों और उनके ओवरग्राउंड नेटवर्क में शामिल 200 से ज्यादा संदिग्ध तत्वों के ठिकानों के अलावा श्रीनगर स्थित सेंट्रल जेल व जिला जेल कुपवाड़ा में भी तलाशी ली।

जम्मू-कश्मीर पुलिस, विशेष जांच एजेंसी एसआइए और काउंटर इंटेलीजेंस सीआइ द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए इस तलाशी के दौरान आतंकी व अलगाववादी तत्वों के मंसूबों से जुड़े विभिन्न डिजिटल सुबूत जब्त करने के अलावा कथित तौर पर दो दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया है। अलबत्ता, पुलिस ने किसी को गिरफ्तार करने या पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की पुष्टि नहीं की है।

दक्षिण कश्मीर में जवाहर सुरंग से लेकर उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे हंदवाड़ा तक चलाया गया यह तलाशी अभियान, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ द्वारा कश्मीर में मरनासन्न आतंवाद को फिर से जिंदा करने के रचे जा रहे षडयंत्र को विफल बनाने के लिए चलाया गया है। यह तलाशी अभियान आज सुबह छह बजे एक साथ वादी के सभी जिलों में चलाया गया।

संबंधित जिला एसएसपी अपने कार्याधिकार क्षेत्र में इस अभियान की लगातार निगरानी कर रहे थे। संबंधित सूत्रों ने बताया कि जिन लोगों के घरों की तलाशी ली गई है, उनकी गतिविधयों की पहले कुछ समय तक निगरानी की गई है। ये सभी पाकिस्तान या गुलाम जम्मू-कश्मीर में छिपे कश्मीरी आतंकियों के रिश्तेदार, उनके पुराने साथी और आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर हैं।