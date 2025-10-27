Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जम्मू-कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम, बांडीपोरा में सिलेंडर आइईडी बरामद

    By Naveen Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 12:02 AM (IST)

    कश्मीर में आतंकियों की नापाक साजिश को सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया। बांडीपोरा में सड़क किनारे एक सिलेंडर आइईडी बरामद हुई, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। रफियाबाद में भी मोर्टार के दो पुराने गोले मिले, जिन्हें विस्फोट से नष्ट कर दिया गया। सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    बांडीपोरा में सिलेंडर आइईडी बरामद, आतंकी साजिश विफल। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए आतंकियों के षड्यंत्र को सुरक्षाबल नाकाम कर रहे हैं। रविवार को उत्तरी कश्मीर के अजस (बांडीपोरा) में रविवार को सड़क किनारे से एक सिलेंडर आइईडी बरामद की गई। समय रहते पता चलने पर बड़ी आतंकी वारदात टल गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेर तलाशी अभियान जारी रखा है। इस बीच, रफियाबाद में सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान के दौरान मोर्टार के दो पुराने गोले बरामद किए। दोनों को भी विस्फोट से नष्ट कर दिया गया।

    मिली जानकारी के अनुसार, बांडीपोरा में सुबह गश्त कर रहे सुरक्षाबलों चिंपाजपोरा अजस में जियारत के पास सड़क किनारे सिलेंडर आइईडी का पता लगाया। सिलेंडर आईइडी उसे कहा जाता है, जिसमें दो से पांच लीटर के एलपीजी गैस सिलेंडर को अन्य विस्फोटकों के साथ जोड़ इस्तेमाल किया जाता है।

    सुरक्षाबलों ने उसी समय सड़क को आम वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर बम निरोधक दस्ते को सूचित किया। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने सुरक्षित व नियंत्रित धमाके के साथ उसे नष्ट कर दिया।

    पुलिस ने आइईडी बरामदगी से इनकार करते हुए कहा कि वहां एक सिलडेंर लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ था। अक्सर आतंकी आइईडी तैयार करने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह समझा गया था कि वहां आइईडी है।

    इसी दौरान जिला बारामुला के डोगरीपोरा रफियाबाद में 32 आरआर के जवानों ने जंगल में तलाशी के दौरान एक जगह मोर्टार के दो पुराने गोले देखे। उन्होंने उसी समय पूरे इलाके को घेर बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और दोनों गोलों को नियंत्रित विस्फोट से नष्ट कर दिया।