जम्मू-कश्मीर: कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान उत्पीड़न की निंदा की, BJP को लद्दाख मुद्दे पर घेरकर क्या कहा?
प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने गुलाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के उत्पीड़न की निंदा की है। उन्होंने कहा कि गुलाम जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां पाकिस्तान का व्यवहार निंदनीय है। करा ने फिलिस्तीन के हितों का समर्थन करते हुए लद्दाख के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और पूर्व वित्त मंत्री तारिक हमीद करा ने शनिवार को गुलाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की उत्पीड़न और दमन की राजनीति की निंदा की। उन्होंने कहा कि गुलाम जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहां जिस तरह से आम नागरिकों के प्रति पाकिस्तान का व्यवहार है, वह निंदाजनक है।
अनंतनाग में पत्रकारों से करा ने कहा कि गुलाम जम्मू-कश्मीर से जो खबरे आ रहीं हैं,वह चिंताजनक हैं। पूरे देश की जनता की सहानुभूति गुलाम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। कांग्रेस वहां जारी उत्पीड़न और दमन की राजनीति के खिलाफ है।
करा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही फिलिस्तीन के लोगों के हितों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी ने फिलिस्तीन के हितों की रक्षा की। हमने फिलिस्तीन के लोगों को पूर्ण समर्थन दिया है और हम इसे जारी रखेंगे।
