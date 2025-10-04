Language
    जम्मू-कश्मीर: कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान उत्पीड़न की निंदा की, BJP को लद्दाख मुद्दे पर घेरकर क्या कहा?

    By naveen sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:52 PM (IST)

    प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने गुलाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के उत्पीड़न की निंदा की है। उन्होंने कहा कि गुलाम जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां पाकिस्तान का व्यवहार निंदनीय है। करा ने फिलिस्तीन के हितों का समर्थन करते हुए लद्दाख के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा।

    गुलाम कश्मीर में लोग उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और पूर्व वित्त मंत्री तारिक हमीद करा ने शनिवार को गुलाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की उत्पीड़न और दमन की राजनीति की निंदा की। उन्होंने कहा कि गुलाम जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहां जिस तरह से आम नागरिकों के प्रति पाकिस्तान का व्यवहार है, वह निंदाजनक है।

    अनंतनाग में पत्रकारों से करा ने कहा कि गुलाम जम्मू-कश्मीर से जो खबरे आ रहीं हैं,वह चिंताजनक हैं। पूरे देश की जनता की सहानुभूति गुलाम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। कांग्रेस वहां जारी उत्पीड़न और दमन की राजनीति के खिलाफ है।

    करा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही फिलिस्तीन के लोगों के हितों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी ने फिलिस्तीन के हितों की रक्षा की। हमने फिलिस्तीन के लोगों को पूर्ण समर्थन दिया है और हम इसे जारी रखेंगे।

    लद्दाख के हालात पर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि सोनम वांगचुक भाजपा की मेरी राह या फिर हाईवे वाली मानसिकता का शिकार हुए हैं। कांग्रेस का लद्दाख के लेकर रुख स्पष्ट है। यह वही वांगचुक हैं जिन्हें भाजपा ने अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त करते समय राष्ट्रवादी के रूप में प्रस्तुत किया था।

    भाजपा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और प्रधानमंत्री नरेन्न्द्र मोदी की प्रशंसा करने के लिए उनका इस्तेमाल किया। आज जब वह भाजपाकी लद्दाख विरोधी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं तो वह राष्ट्रविरोधी हो गए। पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक स्तर पर उनके (वांगचुक के) योगदान की पहले भी सराहना की जाती थी, लेकिन अब उन्हें राष्ट्र-विरोधी कहा जा रहा है।

    आज उन्हें जेल में डाल दिया गया है। भाजपा का एक ही एजेंडा है कि मेरा साथ दो या फिर जेल जाओ। जम्मू कश्मीर विधानसभा के आगामी सत्र के बारे में पूछे उन्होंने कहा कि सत्र में कांग्रेस प्रदेश के लिए राज्य के दर्जे की बहाली, बेरोजगारी जैसे मुद्दों केा उठाएगा।