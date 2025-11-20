जम्मू-कश्मीर: राजमार्ग और सुरंग परियोजनाओं को समय से पूरी करने का लक्ष्य, मुख्य सचिव ने बैठक में दिए निर्देश
मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने जम्मू-कश्मीर में राजमार्ग और सुरंग परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों को बेहतर समन्वय से काम करने और मुआवजा मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए कहा।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास के लिए महत्वूपूर्ण साबित होने वाली राजमार्ग, सुरंग परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जाए।
वीरवार को जम्मू में उच्च स्तरीय बैठक में राजमार्ग, सुरंग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यसचिव ने कहा कि सभी विभाग व एजेंसियां बेहतर समन्वय से विकास के लक्ष्य हासिल करें।
विकास की ये योजनाएं तेज़ व बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बैठक में चर्चा में आई परियोजनाएं प्रोजेक्ट बीकन, प्रोजेक्ट संपर्क, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कारपोरेशन व लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी की जा रही है।
बैठक में इन विभागों, एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभी जिला विकास आयुक्तों ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।
मुख्य सचिव ने परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, निर्धारित समय-सीमा व निर्माण एजेंसियों को पेश आ रही चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण सामग्री सिर्फ निर्धारित परियोजनाओं के लिए ही निकाली जाए। इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने सभी जिला विकास आयुक्तों को मुआवजा देने के मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने परियोजनाओं के वन स्वीकृतियां देने के काम में भी तेजी लाने के लिए कहा।
मुख्य सचिव ने दोनों डिवीजनल कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित बैठकें कर सभी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन हर संभव सहयोग देगा, लेकिन एजेंसियों को तय समय-सीमा का सख्ती से पालन करना होगा। इस दौरान लोक निर्माण विभाग को नई विभागीय प्रोजेक्ट रिपोर्टों को अंतिम रूप देकर तेजी से निविदा व निर्माण चरण में जाने के लिए कहा गया।
बैठक में श्रीनगर–बारामुला–उडी रोड, खन्नाबल–बालटाल रोड, पीर की गली व साधना टनल के अलाइनमेंट, अखनूर– पुंछ रोड़, संगम–दुधपथरी–शोपियां– पुंछ रोड़, दिल्ली–अमृतसर–कटरा एक्सप्रेसवे, कालूचक–पुरमंडल–दोमेल रोड़ के साथ तवी नदी के चौथे पुल पर चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने एचएच-44 पर चल रही सुरंग परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। नाशरी–चिनेनी रोड़ , मरोग–डिगडोल टनल, डिगडोल–खूनी नाला टनल, मकरकोट–शेरबीबी टनल व बानिहाल–रामबन खंड पर दिसम्बर अंत तक ब्लैकटापिंग करने के निर्देश दिए गए। जम्मू के संभागीय आयुक्त को इसकी नियमित निगरानी करने व प्रगति रिपोर्ट देने के लिए कहा गया।
बैठक में रिंग रोड परियोजनाओं की समीक्षा करने के साथ जम्मू और श्रीनगर की मेट्रोपोलिटन रिंग रोड परियोजनाओं की प्रगति, भूमि संबंधी मुद्दों, निर्माण स्थिति, कनेक्टिविटी आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
श्रीनगर रिंग रोड के एयरपोर्ट कनेक्शन व सुंबल से वाइल तक कनेक्टिविटी पर कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ बैठक में जम्मू–अखनूर रोड, भगवती नगर चौक से कैनाल हेड तक सड़क सुधार, चिनेनी–सुधमाहदेव रोड़, गोहा–खेल्लानी सड़क, खिलेनी–खन्नाबल खंड, ज़ोजिला टनल आदिकी भी समीक्षा की गई
