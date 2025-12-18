श्रीनगर में लालगाम में एविएशन फ्यूल टैंकर पलटा, ट्रैफिक बाधित

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर वीरवार को हरिपरनार्ड लालागाम ,बड़गाम के पास जम्मू से लेह रूट पर हेलीकाप्टर आपरेशन के लिए जा रहा एविएशन फ्यूल ले जा रहा एक टैंकर पलट गया। इस हादसे की वजह से ट्रैफिक में थोड़ी

देर के लिए रुकावट आई और कार्गो के नेचर की वजह से स्थानीय लोगों में चिंता फैल गई। जानकारी के अनुसार टैंकर इलाके में एक मोड़ पर फिसलकर पलट गया। हालांकि शुरुआत में कोई बड़ा रिसाव नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसपोर्ट किए जा रहे मटीरियल के बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होने की वजह से अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर तुरंत दमकलर्कमियों को बुलाया।