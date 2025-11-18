Language
    ‘तब्बू’ निकली धोखाधड़ी रैकेट की मास्टरमाइंड, कईयों को लगा चुकी है चूना, कश्मीर पुलिस ने जालंधर से किया गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:01 PM (IST)

    कश्मीर पुलिस ने जालंधर से 'तब्बू' नामक एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो धोखाधड़ी रैकेट की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। आरोप है कि उसने कई लोगों को झूठे वादे करके उनसे पैसे ठगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और रैकेट में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है।

    लाल बाजार पुलिस स्टेशन में भी हाल ही में तब्बू के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया। 

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर से जालंधर तक फैले धोखाधड़ी के रैकेट का भंडाफोड़ कर बड़ी सफलता हासिल की है। घाटी के कई ज़िलों में लंबे समय से चल रहे इस रैकेट को संचालित करने की आरोपी एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस अभियान में महिला पंजाब के जालंधर शहर के एक होटल में मिली। 

    आरोपी की पहचान असमत जान के रूप में हुई है, जिसे तब्बू के नाम से भी जाना जाता है। वह श्रीनगर के मैसूमा की रहने वाली है। पिछले कई महीनों से स्वर्ण व्यापारियों और कुछ लोगों ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। 

    पुलिस ने बताया कि महिला के खिलाफ न केवल श्रीनगर में बल्कि ख्रीव, अवंतीपोरा, पुलवामा, सोपोर और चडूरा के पुलिस थानों में भी दर्ज कई एफआईआर में दर्ज है। लाल बाजार पुलिस स्टेशन में भी हाल ही में तब्बू के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया। 

    गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाना बदल रही थी

    आरोपी लंबे समय से जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रही थी और पकड़े जाने से बचने के लिए बार-बार अपना ठिकाना बदल रही थी। गत 15 नवंबर को लाल बाज़ार पुलिस को विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली कि असमत जान उर्फ तब्बू ने पंजाब के जालंधर के एक होटल में शरण ली है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ जदीबल और एसपी हजरतबल की देखरेख में काम कर रही एक पुलिस टीम तुरंत पंजाब गई, होटल का पता लगाया और बिना किसी प्रतिरोध के आरोपी को हिरासत में ले लिया। 

    ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर वापस लाया गया

    तब्बू को आगे की पूछताछ के लिए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर वापस लाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी से उन लोगों के नेटवर्क का भी पता चलने की उम्मीद है जिनके साथ मिलकर उसने दुकानदारों, आम नागरिकों को शिकार बनाया। इसके अलावा धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों का भी पता लगाया जा रहा है। 

    स्वर्णकार संघ ने भी पुलिस से की थी अपील

    आपको बता दें कि कश्मीर घाटी के स्वर्णकार संघ ने हाल ही में श्रीनगर में दो बार पत्रकारवार्ता कर आरोप लगाया था कि आरोपी ने ग्राहक बनकर स्वर्ण व्यापारियों का सोची समझी साजिश के तहत विश्वास जीता और फिर कीमती सामान लेकर गायब हो गई।

    एसोसिएशन ने पुलिस से उसका पता लगाने की अपील की थी और विभिन्न जिलों के व्यापारियों को बार-बार हो रहे आर्थिक नुकसान का हवाला दिया था। पुलिस ने कहा कि आगे की शिकायतों की पुष्टि, संभावित सहयोगियों की पहचान और आरोपी से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आगे की जांच जारी है।