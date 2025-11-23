'बिजली शुल्क में बढ़ोत्तरी का फैसला अन्यायपूर्ण, BJP करेगी विरोध', सुनील शर्मा ने NC पर लगाया चुनावी धोखाधड़ी का इल्ज़ाम

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने शनिवार को नेशनल कान्फ्रेंस पर लोगों से चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले नेकां ने लोगों को 200 यूनिट निश्शुल्क बिजली देने का वादा किया था, लोगों से वोट लिए और अब वादा पूरा करना तो दूर, बिजली शुल्क में 20 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी कर,लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।

भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार अपने चुनावी वादों से पीछे हट रहे हैं। नेकां ने जो चुनाव घोषणापत्र जारी किया था,वह झूठ का पुलिंदा साबित हो गया है। उमर ने जम्मू-कश्मीर के हर घर को 200 यूनिट निशुल्क बिजली देने का वादा किया था।