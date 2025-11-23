'बिजली शुल्क में बढ़ोत्तरी का फैसला अन्यायपूर्ण, BJP करेगी विरोध', सुनील शर्मा ने NC पर लगाया चुनावी धोखाधड़ी का इल्ज़ाम
भाजपा नेता सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया गया था, लेकिन अब बिजली शुल्क में 20% की वृद्धि की जा रही है। भाजपा इस वृद्धि का विरोध करेगी और मुख्यमंत्री से अपना वादा पूरा करने की मांग करेगी।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने शनिवार को नेशनल कान्फ्रेंस पर लोगों से चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले नेकां ने लोगों को 200 यूनिट निश्शुल्क बिजली देने का वादा किया था, लोगों से वोट लिए और अब वादा पूरा करना तो दूर, बिजली शुल्क में 20 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी कर,लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।
भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार अपने चुनावी वादों से पीछे हट रहे हैं। नेकां ने जो चुनाव घोषणापत्र जारी किया था,वह झूठ का पुलिंदा साबित हो गया है। उमर ने जम्मू-कश्मीर के हर घर को 200 यूनिट निशुल्क बिजली देने का वादा किया था।
आज, एक साल से ज़्यादा समय बाद, उस वादे को पूरा करने के बजाय, उनकी सरकार पीक-आवर कंजम्पशन चार्ज में 20 प्रतिशित की भारी बढ़ोतरी करके लोगों को लूटने की तैयारी कर रही है।
उन्होंने उमर को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें जरा भी नैतिक साहस है ते वह जनता को बताएं कि उन्हें कितने वादे पूरे किए और उन्होंने किस तरह से जनता को वोट की खातिर गुमराह किया है।
भाजपा आम नागरिकों पर किसी भी तरह अतिरिक्ति वित्तीय बोझ का विरोध करेगी। बिजली शुल्क में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी का फैसला अन्यायपूर्ण, शोषण करने वाला और जनविरोधी है। मुख्यमंत्री को अपना यह प्रस्ताव तुरंत वापस लेना चाहिए और चुनावों के दौरान किए गए वादे पूरे करने चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।