    श्रीनगर के प्रताप पार्क में आत्मदाह की कोशिश, युवती ने खुद पर पेट्रोल छिड़कर लगाई आग

    By Raziya Noor Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:04 PM (IST)

    श्रीनगर के प्रताप पार्क में 24 वर्षीय अरीबा इम्तियाज ने पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का प्रयास किया। लोगों ने आग बुझाई और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसकी हालत गंभीर है। युवती श्रीनगर के बटमालू क्षेत्र की निवासी है। आत्महत्या के प्रयास का कारण अज्ञात है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    युवती ने पार्क में पेट्रोल छिड़ककर किया आत्महत्या का प्रयास (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर के व्यस्त प्रताप पार्क में शनिवार दोपहर एक 24 वर्षीय एक युवती अरीबा इम्तियाज ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया।

    इस घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। उपस्थित लोगों ने तत्परता से आग बुझाई। युवती को गंभीर झुलसी अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    अरीबा श्रीनगर के बटमालू क्षेत्र की निवासी है। उसने अचानक यह कदम उठाया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को उपचार के लिए अस्पताल भेजा।

    डॉक्टरों के अनुसार, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस आत्मघाती प्रयास के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

