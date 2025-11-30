श्रीनगर के प्रताप पार्क में आत्मदाह की कोशिश, युवती ने खुद पर पेट्रोल छिड़कर लगाई आग

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर के व्यस्त प्रताप पार्क में शनिवार दोपहर एक 24 वर्षीय एक युवती अरीबा इम्तियाज ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया।

इस घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। उपस्थित लोगों ने तत्परता से आग बुझाई। युवती को गंभीर झुलसी अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अरीबा श्रीनगर के बटमालू क्षेत्र की निवासी है। उसने अचानक यह कदम उठाया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को उपचार के लिए अस्पताल भेजा।

डॉक्टरों के अनुसार, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस आत्मघाती प्रयास के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।