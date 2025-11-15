श्रीनगर की गौसिया कॉलोनी में दहशत; आवारा कुत्तों का आतंक, महिलाएं और बच्चे घर में कैद

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर के बेमिना इलाके की गौसिया कालोनी में दहशत और भय का माहौल है क्योंकि स्थानीय लोगों की शिकायत है कि गलियों में आवारा कुत्तों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे महिलाओं और बच्चों का बाहर निकलना असुरक्षित हो गया है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह और शाम के समय आवारा कुत्तों के झुंड गलियों में जमा हो जाने के कारण यह इलाका लगभग दुर्गम हो गया है। फायज परे नामक एक स्थानीय निवासी ने कहा, स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि हम रोटी लाने या नमाज़ अदा करने के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते। परे ने कहा कि इस आतंक ने निवासियों में लगातार डर का माहौल बना रखा है।

निवासियों के अनुसार कुत्तों के आतंक से खासकर महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एक अन्य स्थानीय निवासी मोहम्मद अयूब ने कहा, हमारे बच्चे डरे हुए हैं और महिलाएं अकेले बाहर निकलने से कतराती हैं। कुत्ते किसी भी राहगीर का पीछा करते हैं।