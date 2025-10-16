Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनदेखी और अव्यवस्था के बीच जर्जर हो रहा श्रीनगर का हब्बा कदल पुल, लोगों में बढ़ी सुरक्षा चिंताएं

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:29 PM (IST)

    श्रीनगर का ऐतिहासिक हब्बा कदल पुल अनदेखी के कारण जर्जर हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुल की मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके और शहर की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    डेढ़ वर्ष बाद ही जर्जर हो गया हब्बा कदल हेरिटेज पुल। 

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित हब्बा कदल पैदल यात्री पुल अपने भव्य उद्घाटन के लगभग बीस महीने बाद जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और निवासियों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं और रोष बढ़ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निवासियों और यात्रियों के अनुसार, पुल का लकड़ी का फर्श कई महीने पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन तब से कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। स्थानीय निवासी फिरोज वानी ने कहा, "तख्ते उखड़ गए हैं, जिससे इसे पार करना मुश्किल और खतरनाक हो गया है। कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है।"

    हब्बा कदल पैदल यात्री पुल की जर्जर स्थिति और बढ़ती सुरक्षा चिंताएं एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों की मांगों को सुनने और एक सुरक्षित और सुविधाजनक समाधान खोजने के लिए अधिकारियों को आगे आना चाहिए।

    व्यापारियों की परेशानी

    हब्बा कदल मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष ऐजाज़ अहमद ने पुल के नए डिज़ाइन पर निराशा व्यक्त की, जो पहले वाहनों के लिए उपयुक्त था। उन्होंने कहा, "जब से पुल को केवल पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है, तब से हमारे व्यवसाय को नुकसान हुआ है। पहले, इस पर हल्के वाहन चलते थे और ग्राहक हमारी दुकानों तक आते थे। लेकिन पुल के जर्जर हो जाने के चलते इस पर वाहन तो दूर पैदल चलना भी जैसे अपनी जान जोखिम में डालना है।"

    अधिकारियों की अनदेखी

    फिरोज ने कहा, "संबंधित अधिकारियों ने हमें एक मोटर-योग्य पुल का आश्वासन दिया था जिससे इलाके में व्यावसायिक गतिविधियाँ फिर से शुरू हो जाएंगी। एक साल से ज़्यादा हो गया है, और हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। कई व्यापारी दिवालिया होने की कगार पर हैं।" 

    पुल की सुरक्षा और रखरखाव

    निवासियों ने संरचना के तेजी से क्षरण को देखते हुए उपयोग की गई निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। एक अन्य निवासी रफीक ने आरोप लगाते हुए कहा, "ऐसा लगता है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, संभवतः धन की हेराफेरी करने के लिए। किसी को भी सार्वजनिक सुरक्षा की चिंता नहीं है।"

    एसएससीएल की योजना

    एसएससीएल के मुख्य अभियंता अब्दुल कयूम किरमानी ने बताया कि पुल की मरम्मत की योजना तो है, लेकिन स्थानीय लोगों और व्यापारियों के बीच मतभेदों के कारण, जो इसे मोटर वाहन योग्य पुल के रूप में बहाल करने की मांग कर रहे हैं, इस प्रक्रिया में देरी हो रही है। किरमानी ने कहा, "हम सरकार के साथ इस मुद्दे पर फिर से विचार करने और संभावित समाधान तलाशने की योजना बना रहे हैं।" 