    श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर बड़ा हादसा टला, एविएशन फ्यूल ले जा रहा टैंकर पलटा, ट्रैफिक पुलिस ने संभाला मोर्चा

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:16 PM (IST)

    जम्मू-श्रीनगर हाईवे सड़क की सतह फिसलन भरी होने के कारण हुआ हादसा।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर वीरवार को हरिपरनार्ड लालागाम ,बड़गाम के पास जम्मू से लेह रूट पर हेलीकाप्टर आपरेशन के लिए जा रहा एविएशन फ्यूल ले जा रहा एक टैंकर पलट गया। इस हादसे की वजह से ट्रैफिक में थोड़ी देर के लिए रुकावट आई और कार्गो के नेचर की वजह से स्थानीय लोगों में चिंता फैल गई।

    जानकारी के अनुसार टैंकर इलाके में एक मोड़ पर फिसलकर पलट गया। हालांकि शुरुआत में कोई बड़ा रिसाव नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसपोर्ट किए जा रहे मटीरियल के बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होने की वजह से अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर तुरंत दमकलर्कमियों को बुलाया।

    सूचना मिलते ही पुलिस व ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचें ताकि गाड़ियों की आवाजाही को काबू किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि जगह यात्रियों के लिए सुरक्षित रहे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, हालांकि विस्तृत जांच जारी है।

    घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए, जिनमें से कई लोगों ने हाईवे के इस हिस्से पर भारी वाहनों की घटनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई, खासकर मौजूदा ठंडे मौसम की स्थिति में जब सड़क की सतह फिसलन भरी हो जाती है।