Srinagar प्रताप पार्क में खुद को आग लगाने वाली युवती की अस्पताल में मौत, आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही पुलिस

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। गत शनिवार को श्रीनगर के लाल चौक के प्रताप पार्क में खुद को जलाने की कोशिश करने वाली एक युवती(नाम गुप्त रखा गया है) ने सोमवार सुबह एसएमएचएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि युवती ने आत्महत्या क्यों की पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है।

आपको बता दे कि युवती ने खुद को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, खुद पर आग लगाने से पहले कोई ज्वलनशील चीज़ डाली थी। इस घटना से हैरान आस-पास के लोग उसे बचाने के लिए दौड़े और पुलिस और इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स के मौके पर पहुंचने से पहले मौजूद तरीकों से आग बुझा दी।

इस बीच पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच युवती को उपचार के लिए एसएमएचएस अस्पताल पहुंचाया जहां दो दिन बाद आज यानी सोमवार तड़के जख्मों का ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया। संबंधित डॉक्टरों के अनुसार युवती उस घटना में 60 प्रतिशत तक झुलस गई थी। इधर इस मामले में पुलिस जांच कर रही है।