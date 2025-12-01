Language
    Srinagar प्रताप पार्क में खुद को आग लगाने वाली युवती की अस्पताल में मौत, आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही पुलिस

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:54 PM (IST)

    श्रीनगर के प्रताप पार्क में एक युवती ने खुद को आग लगा ली, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। युवती ने पार्क में ही ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगाई थी।

    युवती के परिजनों व सगे संबंधियों से पूछताछ जारी है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। गत शनिवार को श्रीनगर के लाल चौक के प्रताप पार्क में खुद को जलाने की कोशिश करने वाली एक युवती(नाम गुप्त रखा गया है) ने सोमवार सुबह एसएमएचएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि युवती ने आत्महत्या क्यों की पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है।

    आपको बता दे कि युवती ने खुद को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, खुद पर आग लगाने से पहले कोई ज्वलनशील चीज़ डाली थी। इस घटना से हैरान आस-पास के लोग उसे बचाने के लिए दौड़े और पुलिस और इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स के मौके पर पहुंचने से पहले मौजूद तरीकों से आग बुझा दी।

    इस बीच पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच युवती को उपचार के लिए एसएमएचएस अस्पताल पहुंचाया जहां दो दिन बाद आज यानी सोमवार तड़के जख्मों का ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया। संबंधित डॉक्टरों के अनुसार युवती उस घटना में 60 प्रतिशत तक झुलस गई थी। इधर इस मामले में पुलिस जांच कर रही है।

    वहीं युवती की मौत की खबर शहर में फैलते ही हर कोई इस बात को जानने के लिए इच्छुक नजर आया कि आखिरकार युवती ने सार्वजनिक स्थल पर आत्महत्या करने का प्रयास क्यों किया। 

    स्थानीय लोगों ने पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए युवती को यह बड़ा कदम उठाने को मजबूर लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की है। पुलिस ने युवती का नाम, जहां तक की उसके परिजनों की पहचान भी गुप्त रखी है। हालांकि युवती के परिजनों व सगे संबंधियों से पूछताछ जारी है।