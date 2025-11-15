Language
    श्रीनगर में जाम से मुक्ति की तैयारी; डीसी और एसएमसी कमिश्नर की बैठक, बने ये बड़े प्लैन

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:43 PM (IST)

    श्रीनगर में जाम की समस्या से निपटने के लिए डीसी और एसएमसी कमिश्नर ने बैठक की। नए ट्रैफिक सिग्नल लगाने, ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाने और अवैध पार्किंग पर कार्रवाई करने की योजना बनाई गई। यातायात नियमों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

    फ्लाईओवर व अंडरपास बनाने की दीर्घकालिक योजनाओं पर भी विचार किया गया।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर में यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए बैठक आयोजित।
    शहर में बढ़ती यातायात भीड़भाड़ के समाधान पर चर्चा के लिए डीसी श्रीनगर अक्षय लाबरू और आयुक्त श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) की अध्यक्षता में डीसी कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

    चर्चा किए गए प्रमुख एजेंडा बिंदुओं में समर्पित बस स्टाप की स्थापना, अनुबंधित गाड़ियों के परमिट का पुनर्मूल्यांकन, चयनित मार्गों पर एकतरफा यातायात का कार्यान्वयन और ई-रिक्शा का नियमन शामिल थे। बैठक में अतिरिक्त सड़क संपर्क परियोजनाओं, वैकल्पिक सड़क मार्गों और अधिक पार्किंग सुविधाओं के निर्माण के विकल्पों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

    अधिकारियों ने विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने और विशेष रूप से व्यस्त समय के दौरान यातायात जाम को कम करने के प्रभावी उपाय खोजने के महत्व पर ज़ोर दिया। ई-रिक्शा संचालन के लिए एक स्थायी ढांचे की स्थापना पर भी ज़ोर दिया गया जिसका उद्देश्य यातायात अनुशासन बनाए रखते हुए सड़क सुरक्षा और जन सुविधा में सुधार लाना है।

    इसके अतिरिक्त, बैठक में श्रीनगर स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में एक जिला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की समीक्षा की गई। प्रतिभागियों ने परिवहन अवसंरचना में सुधार और शहर में सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।

    बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात एजाज अहमद, अतिरिक्त उपायुक्त मीर इम्तियाज उल अजीज और आदिल फरीद, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कश्मीर काजी इरफान, मुख्य योजना अधिकारी फैयाज अहमद डार, आरएंडबी दक्षिण और उत्तर के अधीक्षण अभियंता तथीर मंजूर और शब्बीर अहमद सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।