श्रीनगर के हंदवाड़ा में आतंकी हैंडलर की संपत्ति जब्त, अदालत की मंजूरी के बाद पुलिस ने लिया एक्शन

श्रीनगर पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के करालगुंड में एक आतंकी हैंडलर नजीर अहमद गनई की संपत्ति कुर्क की है। वह गुलाम जम्मू-कश्मीर में रहकर आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहा था। पुलिस ने अदालत की अनुमति से पालपोरा में स्थित उसके मकान और कृषि भूमि को कुर्क किया। वह कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के लिए हथियार और अन्य सामग्री की तस्करी करता था।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पुलिस ने आतंकियों के पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने के अभियान को जारी रखते हुए गुरुवार को उत्तरी कश्मीर के करालगुंड (हंदवाड़ा) में एक आतंकी हैंडलर की संपत्ति कुर्क की है। यह आतंकी हैंडलर कई वर्ष से गुलाम जम्मू-कश्मीर में छिपा है।

वहां से कश्मीर में अपने स्थानी नेटवर्क के जरिए आतंकी गतिविधियां चला रहा है। पुलिस ने प्रवक्ता ने बताया कि जिस आतंकी हैंडलर की संपत्ति को कुर्क किया गया है, उसका नाम नजीर अहमद गनई है और वह करालगुंड के पालपोरा इलाके का रहने वाला है।