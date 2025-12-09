Photos: कश्मीर में स्नोफॉल के बाद श्रीनगर-लेह हाईवे बंद, सफेद चादर से ढके पहाड़, पर्यटक उठा रहे बर्फ का मजा
कश्मीर में भारी स्नोफॉल के बाद श्रीनगर-लेह हाईवे को बंद कर दिया गया है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है जिससे पर्यटकों को आनंद आ रहा है। मौसम व ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। मौसम में बदलाव के साथ घाटी के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। पिछले करीब दो माह के शुष्क मौसम के बाद पर्यटन स्थल सोनमर्ग के साथ जोजिला, बालटाल और मीनामर्ग इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछी है।
कारगिल जिले के द्रास और गुमरी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी से मौसम बदला है। बर्फबारी से फिसलन के कारण श्रीनगर-लेह हाईवे पर एहतियातन यातायात बंद किया गया है।
मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 13 और 14 दिसंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में रविवार देर रात से सोमवार तड़के बर्फबारी हुई।
घाटी में शीतलहर के साथ सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जोजिला दर्रे पर बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई थी, जिससे यातायात को रोकना पड़ा।
बॉर्डर रोड आर्गनाइजेशन की ओर से मौसम के हालात के हिसाब से कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए जोजिला इलाके में बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। चालकों को सलाह दी गई है कि बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में गाड़ी के पहियों पर चेन व अन्य सुरक्षित उपाय करके ही वाहन चलाएं। कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में रात का पारा शून्य डिग्री से नीचे चल रहा है।
विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग में दिन का तापमान भी सामान्य से गिरकर पांच डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि, कश्मीर के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर चल रहा है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 13.6 और पहलगाम में 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जम्मू में धूप में सर्दी का अधिक अहसास नहीं हो रहा है, लेकिन रात और तड़के कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां सोमवार को दिन का पारा 24.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
बनिहाल में अधिकतम तापमान 16.9, बटोत में 18.5, कटड़ा में 21.2 और भद्रवाह में 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं ठंड बढ़ने ने जम्मू में गर्म कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई है।
कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद सोमवार को बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे l
