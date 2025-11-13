कश्मीर में कड़ाके की सर्दी शुरू, गुलमर्ग से भी ज्यादा ठंडा हुआ ये इलाका

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में न केवल इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई बलिक यह गुलमर्ग से भी ठंडा क्षेत्र बना रहा। यहां तापमान शून्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

मौसम विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार पहलगाम घाटी में सबसे ठंडा रहा, जहां पारा शून्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। काजीगुंड में न्यूनतम तापमान -1.5,कुपवाड़ा में -2.2,कुकरनग में -1.2 जबकि गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेलसियस रिकार्ड किया गया।