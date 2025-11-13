कश्मीर में कड़ाके की सर्दी शुरू, गुलमर्ग से भी ज्यादा ठंडा हुआ ये इलाका
श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, तापमान -2.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो गुलमर्ग से भी ठंडा था। पहलगाम घाटी में पारा -3.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना नहीं है और ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। घाटी में दिनभर मौसम शुष्क बना रहा, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिली।
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में न केवल इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई बलिक यह गुलमर्ग से भी ठंडा क्षेत्र बना रहा। यहां तापमान शून्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।
मौसम विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार पहलगाम घाटी में सबसे ठंडा रहा, जहां पारा शून्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। काजीगुंड में न्यूनतम तापमान -1.5,कुपवाड़ा में -2.2,कुकरनग में -1.2 जबकि गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेलसियस रिकार्ड किया गया।
मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने कहा कि अगले एक सप्ताह तक यानी 20 नवंबर तक घाटी में बारिश का कोई अनुमान नहीं है जबकि तक रात का तापमान लगभग अपरिवर्तित रहेगा और भीषण ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। इधर श्रीनगर समेत घाटी के अधिकांश क्षेत्रों में आज दिनभर मौसम शुषक बना रहा। हलकी सी धूप भी छाई रही अलबत्ता इस बीच भीषण ठंड का प्रकोप लगातार जारी रहा।
