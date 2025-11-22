Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रीनगर में सुरक्षा पुख्ता, IG CRPF बोले- 'सुरक्षा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन सभी एजेंसियां मिलकर कर रही काम'

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:04 PM (IST)

    श्रीनगर में सीआरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारी मजबूत की है। सीआरपीएफ आईजी ने सुरक्षा विवरण साझा करने से इनकार किया, लेकिन कहा कि सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सुरक्षा बल नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। श्रीनगर में सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल पक्का करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए गए हैं। सीआरपीएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और प्रशासन एक साथ मिलकर शांति बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। 

    कश्मीर घाटी में तीसरा सीआरपीएफ क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुए CRPF के इंस्पेक्टर जनरल, पीके शर्मा ने शनिवार को कहा कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि आज एक स्पोर्ट्स इवेंट है, लेकिन हमारी तरफ से हर मुमकिन कदम उठाए गए हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्रकारों से बात करते हुए आईजी शर्मा ने कहा कि यह टूर्नामेंट 2023 से नवंबर-दिसंबर में नियमित तौर पर अयोजित की जा रही है। इसका टूर्नामेंट का मुख्य मकसद युवाओं को जोड़ना और स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना है। 

    उन्होंने कहा, "इस साल श्रीनगर, बारामूला और गांदरबल की लगभग 123 टीमों ने इस टूर्नामेंट में दिलचस्पी दिखाई लेकिन समय की कमी के कारण हमें ड्रॉ निकालना पड़ा जिसके बाद सोलह टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया। 

    यह टूर्नामेंट जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जबकि ग्राउंड कश्मीर यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। 

    शर्मा ने कहा कि युवाओं की भागीदारी पर खास ज़ोर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, "हमने 19 और 23 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों की ज़्यादा भागीदारी पक्का करने के लिए उम्र की पाबंदियां रखी हैं। कश्मीर में बहुत ज़्यादा क्रिकेट टैलेंट और जोश है। खेलों के जरिए, हम शांति, भाईचारा मजबूत करना चाहते हैं और युवाओं से पॉज़िटिव तरीके से जुड़ना चाहते हैं।" 

    उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ पिछले 35 सालों से यहां सेवा दे रहा है और लोगों का उनके साथ सहयोग लगातार बढ़ रहा है।