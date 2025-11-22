Language
    व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल: श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी, अस्पताल-कार डीलर व दुकानों पर पुलिस ने मारा छापाा

    By Raziya Noor Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:08 PM (IST)

    श्रीनगर पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें रासायनिक और उर्वरक की दुकानें, कार डीलरशिप और अस्पताल शामिल थे। यह कार्रवाई अनंतनाग में एक डॉक्टर के लॉकर से एके राइफल मिलने के बाद की गई। पुलिस ने दुकानों में स्टॉक और लाइसेंस की जांच की। 

    श्रीनगर पुलिस ने अस्पताल-कार डीलर व दुकानों पर मारा छापाा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल से हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी के बाद हाल ही में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बाद जीएमसी अनंतनाग में एक डॉक्टर के लाकर में एक एके राइफल मिली थी, जिसके बाद कई जिलों में जांच तेज कर दी गई थी।

    श्रीनगर में पुलिस ने अभियान का विस्तार किया और शहर भर में समन्वित निरीक्षण किया, जिसमें रासायनिक और उर्वरक की दुकानों, कार डीलरशिप और अस्पताल सुविधाओं को निशाना बनाया गया।

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को की गई जाँच में नौहट्टा, लाल बाज़ार, शहीद गंज, चनापोरा, राजबाग, आरएम बाग, हरवान, निशात, एमआर गंज, सफाकदल, ज़दीबल, हज़रतबल, निगीन, सदर और खानयार पुलिस थानों के साथ-साथ आसपास के इलाकों को भी शामिल किया गया।

    रासायनिक और उर्वरक दुकानों के निरीक्षण में स्टॉक रखरखाव, बिक्री रिकॉर्ड, थोक खरीदारों की पहचान की जाँच, संवेदनशील सामग्रियों के सुरक्षित भंडारण और लाइसेंस की वैधता की जाँच पर ध्यान केंद्रित किया गया। दुकान मालिकों को संदिग्ध लेनदेन की सूचना देने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया।

    कार डीलरशिप की कानूनी मानदंडों के अनुपालन, उचित दस्तावेज़ों, खरीदार की पहचान के सत्यापन और सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन की भी जाँच की गई। टीमों ने पंजीकरण पत्रों, बिक्री समझौतों और इन्वेंट्री रिकॉर्ड की जाँच की। डीलरों को निर्देश दिया गया कि वे रिकॉर्ड तुरंत अपडेट करें और असामान्य लेनदेन की स्थिति में अधिकारियों को सूचित करें।

    पुलिस टीमों ने श्रीनगर के जिला अस्पतालों, निजी अस्पतालों, मेडिकल कालेजों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लाकरों का भी निरीक्षण किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खतरनाक या प्रतिबंधित वस्तुओं का कोई अनधिकृत भंडारण तो नहीं. है।गांदरबल में भी इसी तरह के निरीक्षण किए गए, जहां अस्पताल के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन करने की सलाह दी गई।

    अनंतनाग में, टीमों ने वाहन डीलरशिप के दस्तावेज़ों, स्टाक और खरीदार के विवरण के सत्यापन और मोटर वाहन अधिनियम के अनुपालन की जांच की। डीलरों को सटीक रिकार्ड रखने और बिक्री-खरीद की जानकारी अधिकारियों को सौंपने के निर्देश दिए गए। 