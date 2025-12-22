श्रीनगर: फिमेल डॉग और उनके बच्चों को अलग करना पड़ा भारी, सेनेटरी इंस्पेक्टर निलंबित; वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर के हैदरपोरा क्षेत्र के शाह अनवर कालोनी में एक मादा कुत्ते और उसके पिल्लों को स्थानांतरित करने पर श्रीनगर नगर निगम (SMC) ने एक सेनेटरी इंस्पेक्टर (Sanitary Inspector) को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई इंटरनेट पर वायरल वीडियो के आधार पर की गई, जिसकी अब खूब आलोचना हो रही है।

नगर निगम के सूत्रों के अनुसार, वार्ड नंबर 32 में तैनात सेनिटरी इंस्पेक्टर फिरोज अहमद भट्ट को इस मामले में प्रारंभिक जांच तक निलंबित किया गया है। क्या है पूरा मामला? दरअसल, स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से मादा कुत्ते और उसके पांच से अधिक पिल्लों को दूसरे जगह स्थानांतरित करने की मांग की जा रही थी। लोगों का कहना था कि इससे उनके बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। संबंधित अधिकारी ने शुरू में कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन लगातार शिकायत के बाद जानवरों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

इस दौरान एक हूपर वाहन और जाल का इस्तेमाल किया गया। कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया का वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर शेयर कर दिया। वायरल वीडियो में कहा गया कि पिल्लों को जबरन उनकी मां से अलग किया जा रहा है।

अधिकारी के समर्थन में आए लोग वीडियो के वायरल होते ही नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित सेनेटरी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। हालांकि, शाह अनवर कालोनी के कई निवासी निलंबित अधिकारी के समर्थन में आ गए हैं।

कालोनीवासियों का कहना है कि अधिकारी ने केवल स्थानीय लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की थी। इंटरनेट मीडिया पर डाले गए वीडियो और टिप्पणियों के जरिए पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया गया। इससे अधिकारी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई।