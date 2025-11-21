Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाके की उच्चस्तरीय कमेटी करेगी जांच, जिम्मेदारों पर गिर सकती है गाज

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:40 AM (IST)

    श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भीषण बम विस्फोट की जांच के लिए प्रदेश प्रशासन ने गृह विभाग के प्रधान सचिव की अगुवाई में उच्चस्तरीय समिति बनाई है, जिसमें केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक को भी शामिल किया गया है। समिति विस्फोट के कारण, संभावित लापरवाही और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर रही है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। शहर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भीषण बम विस्फोट की जांच के लिए प्रदेश प्रशासन ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। प्रदेश के गृह विभाग के प्रधान सचिव की अगुवाई में बनी जांच समिति में केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री के एक वरिष्ठ वैज्ञानी को भी शामिल किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समिति विस्फोट के कारणों और इस मामले में हुई लापरवाही व उसके लिए जिम्मेदार लोगों को चिह्नित कर रही है। जल्द ही वह अपनी रिपोर्ट देगी। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में 14 नवंबर को फरीदाबाद से बरामद किए गए विस्फोटकों की जांच के दौरान एक भीषण धमाका हुआ था। इसमें पुलिस स्टेशन की इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई और छह पुलिसकर्मियों, एक नागरिक व दो राजस्व कर्मियों समेत नौ लोगों की मौत हो गई थी। करीब 32 अन्य घायल भी हुए थे।

    पकड़ा गया था आतंकी माड्यूल

    नौगाम पुलिस स्टेशन के अधीन ही जैश के पोस्टरों की जांच के आधार पर सफेदपोश आतंकी माड्यूल पकड़ा गया था। इसी कड़ी में फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक को श्रीनगर लाया गया था।पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट के बड़े जखीरे से नमूने जमा करने की प्रक्रिया के दौरान गलती से धमाका हुआ है।

    इस घटना के समय वहां फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञ ही नमूने जमा कर रहे थे। बताया कि प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 16 नवंबर को जांच समिति गठित की है। इसमें कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर भी शामिल हैं।