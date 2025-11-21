श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाके की उच्चस्तरीय कमेटी करेगी जांच, जिम्मेदारों पर गिर सकती है गाज

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। शहर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भीषण बम विस्फोट की जांच के लिए प्रदेश प्रशासन ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। प्रदेश के गृह विभाग के प्रधान सचिव की अगुवाई में बनी जांच समिति में केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री के एक वरिष्ठ वैज्ञानी को भी शामिल किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समिति विस्फोट के कारणों और इस मामले में हुई लापरवाही व उसके लिए जिम्मेदार लोगों को चिह्नित कर रही है। जल्द ही वह अपनी रिपोर्ट देगी। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में 14 नवंबर को फरीदाबाद से बरामद किए गए विस्फोटकों की जांच के दौरान एक भीषण धमाका हुआ था। इसमें पुलिस स्टेशन की इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई और छह पुलिसकर्मियों, एक नागरिक व दो राजस्व कर्मियों समेत नौ लोगों की मौत हो गई थी। करीब 32 अन्य घायल भी हुए थे।

पकड़ा गया था आतंकी माड्यूल नौगाम पुलिस स्टेशन के अधीन ही जैश के पोस्टरों की जांच के आधार पर सफेदपोश आतंकी माड्यूल पकड़ा गया था। इसी कड़ी में फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक को श्रीनगर लाया गया था।पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट के बड़े जखीरे से नमूने जमा करने की प्रक्रिया के दौरान गलती से धमाका हुआ है।