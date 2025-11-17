Language
    श्रीनगर से दूर खानसाहिब में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3.70 किलो चरस बरामद, तस्कर सज्जाद भी गिरफ्तार

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:27 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बडगाम के खानसाहिब इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.70 किलोग्राम चरस बरामद की है। इस मामले में सज्जाद अहमद डार नामक एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से इस अवैध धंधे में लिप्त था। 

    पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार जारी कार्रवाई में, बडगाम में पुलिस ने खानसाहिब इलाके में एक मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया।

    खानसाहिब पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने यारीखाह इलाके के पास गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को सिंथेटिक बैग के साथ रोका। बैग की तलाशी के दौरान, पाउडर के रूप में 3.70 किलोग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया।

    आरोपी की पहचान सज्जाद अहमद मीर पुत्र गुलाम अहमद मीर निवासी मीरपोरा यारीका, खानसाहिब के रूप में हुई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस स्टेशन ले जाया गया है जहां वह अभी भी हिरासत में है।

    खानसाहिब पुलिस थाने में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 214/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।