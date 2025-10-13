श्रीनगर पुलिस के प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी, हुर्रियत से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे, साहित्य और तस्वीरें जब्त

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर, जागरण। श्रीनगर पुलिस ने सोमवार को प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से कथित तौर पर जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई घाटी में आतंक और अलगाववादी तंत्र को ध्वस्त करने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस ने दावा किया कि इस कार्रवाई में उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली है। कई सबूत उनके हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।

पुलिस ने बताया कि निम्नलिखित व्यक्तियों के आवासों पर तलाशी ली गई, मुश्ताक अहमद भट उर्फ गोगा शाहिब उर्फ मुश्ताकुल इस्लाम, पुत्र ग़ैर कादिर भट, निवासी काशी मोहल्ला, बटमालू। अशरफ सेहराई, पुत्र मोहम्मद शुमासदीन, निवासी बघाट। मेहराजुद्दीन कलवाल उर्फ राज कलवाल, पुत्र मोहम्मद अमीन कलवाल, निवासी रैनावारी कलवाल मोहल्ला, ए/पी हमजा कॉलोनी, केनिहामा (वर्तमान में एनआईए की हिरासत में)। जमीर अहमद शेख, पुत्र गुलाम नबी शेख, निवासी गुलशन नगर, नौगाम।