श्रीनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी; 6 भगोड़े गिरफ्तार, लंबे समय से फरार थे आरोपित

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर पुलिस ने भगोड़ों और घोषित अपराधियों के खिलाफ अपने निरंतर अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए छह भगोड़ों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपित कई वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहे थे, जिनमें से कुछ दो दशकों से भी अधिक समय से फरार थे।

गिरफ्तार आरोपितों की जानकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान निम्नलिखित है:

मेहराज-उद-दीन मराज़ी पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला मराज़ी, निवासी सोनवार श्रीनगर। यह लालबाजार थाना में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8-21, 22, 29 के तहत एफआईआर संख्या 21/2015 में 11 वर्षों से फरार था।

अर्शीद अहमद शूरा पुत्र अब रशीद शूरा, निवासी बोटा कदल, लालबाजार। यह वर्तमान में हमची सैदपोरा, हजरतबल, श्रीनगर एनआई अधिनियम, पीएस लालबाजार के तहत दर्ज एक मामले में 8 साल से गिरफ्तारी से बच रहा था।

हबीबुल्ला भट पुत्र अब समद, निवासी क्रालपोरा कुपवाड़ा। यह केस एफआईआर नंबर 39/1998 यू/एस 294 आरपीसी, पीएस शेरगढ़ी में 27 साल से गिरफ्तारी से बच रहा था।

गौहर अहमद वानी पुत्र वली मोहम्मद वानी, निवासी अरिगाम, बडगाम। यह केस एफआईआर नंबर 52/2021 यू-एस 379, 511 आईपीसी, पीएस शेरगढ़ी में 4 साल से गिरफ्तारी से बच रहा था।

माशूक अहमद शेख पुत्र गुलाम मोहम्मद शेख, निवासी रामनगरी शोपियां। यह एफआईआर संख्या 119/2009, धारा 379 आरपीसी, थाना शेरगढ़ी में 4 वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहा था।

उनीब मुख्तियार नाथखान: पुत्र मुख्तियार नाथखान, निवासी 90 फीट रोड, सौरा। यह एफआईआर संख्या 119/2009, धारा 379 आरपीसी, थाना शेरगढ़ी में 16 वर्षों से फरार था।