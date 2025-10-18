Language
    श्रीनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी; 6 भगोड़े गिरफ्तार, लंबे समय से फरार थे आरोपित

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:40 PM (IST)

    श्रीनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छह भगोड़े आरोपी गिरफ्तार। ये आरोपी लंबे समय से फरार थे और पुलिस को इनकी तलाश थी। विशेष टीमों का गठन कर अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की गई। आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

    पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर पुलिस ने भगोड़ों और घोषित अपराधियों के खिलाफ अपने निरंतर अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए छह भगोड़ों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपित कई वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहे थे, जिनमें से कुछ दो दशकों से भी अधिक समय से फरार थे।

    गिरफ्तार आरोपितों की जानकारी

    गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान निम्नलिखित है:

    मेहराज-उद-दीन मराज़ी पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला मराज़ी, निवासी सोनवार श्रीनगर। यह लालबाजार थाना में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8-21, 22, 29 के तहत एफआईआर संख्या 21/2015 में 11 वर्षों से फरार था।

    अर्शीद अहमद शूरा पुत्र अब रशीद शूरा, निवासी बोटा कदल, लालबाजार। यह वर्तमान में हमची सैदपोरा, हजरतबल, श्रीनगर एनआई अधिनियम, पीएस लालबाजार के तहत दर्ज एक मामले में 8 साल से गिरफ्तारी से बच रहा था।

    हबीबुल्ला भट पुत्र अब समद, निवासी क्रालपोरा कुपवाड़ा। यह केस एफआईआर नंबर 39/1998 यू/एस 294 आरपीसी, पीएस शेरगढ़ी में 27 साल से गिरफ्तारी से बच रहा था।

    गौहर अहमद वानी पुत्र वली मोहम्मद वानी, निवासी अरिगाम, बडगाम। यह केस एफआईआर नंबर 52/2021 यू-एस 379, 511 आईपीसी, पीएस शेरगढ़ी में 4 साल से गिरफ्तारी से बच रहा था।

    माशूक अहमद शेख पुत्र गुलाम मोहम्मद शेख, निवासी रामनगरी शोपियां। यह एफआईआर संख्या 119/2009, धारा 379 आरपीसी, थाना शेरगढ़ी में 4 वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहा था।

    उनीब मुख्तियार नाथखान: पुत्र मुख्तियार नाथखान, निवासी 90 फीट रोड, सौरा। यह एफआईआर संख्या 119/2009, धारा 379 आरपीसी, थाना शेरगढ़ी में 16 वर्षों से फरार था।

    पुलिस की कार्रवाई

    खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए, श्रीनगर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया जिसने एक लक्षित अभियान चलाया और इन लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, आरोपियों को श्रीनगर की माननीय अदालत में पेश किया गया। मामले की आगे की जांच जारी है।