श्रीनगर पुलिस ने सिम कार्ड विक्रेताओं के खिलाफ शुरू किया अभियान, सख्त निर्देश देते हुए खंगाले रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर जिला पुलिस ने जिले भर में सिम कार्ड विक्रेताओं के खिलाफ एक व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य किसी भी आपराधिक, धोखाधड़ी या आतंकवाद संबंधी गतिविधियों के लिए सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकना और अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) दिशानिर्देशों और दूरसंचार नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना है।

खानयार, लाल बाज़ार, सदर, निशात, आरएम बाग, सौरा, परिमपोरा, सफ़ाकदल, करण नगर, बटमालू, मैसूमा, क्रालखुद, कोठीबाग, ज़कूरा, अहमद नगर, शहीदगंज, संगम, सौरा, शेरगढ़ी, ज़दीबल और नूरबाग व बगियास, खिम्बर, रेंगरेथ पुलिस चौकियों सहित सभी पाँच ज़ोन की पुलिस टीमों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यरत सिम विक्रेताओं का गहन निरीक्षण किया।

50 से ज़्यादा सिम विक्रेताओं की जांच की गई, जिसमें पहचान प्रमाणों के सत्यापन, रिकार्ड रखरखाव और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया कि सिम केवल वैध दस्तावेज़ों वाले वास्तविक ग्राहकों को ही जारी किए जाएं। मानदंडों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले किसी भी विक्रेता को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें दंड, लाइसेंस रद्द करना या संबंधित कानूनों के तहत मुकदमा चलाना शामिल है। पुलिस ने जनता से अनुरोध है कि वे इन निरीक्षणों के दौरान सहयोग करें और सुनिश्चित करें कि उनके नाम पर पंजीकृत सिम कार्ड का दुरुपयोग न हो।