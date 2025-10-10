Language
    श्रीनगर पुलिस की आतंकवादी तंत्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 21 सहयोगियों के घर मारे छापे

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:06 PM (IST)

    श्रीनगर पुलिस ने आतंकवादी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए शहर में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत की गई, जिसमें आतंकवादी संगठनों से जुड़े संदिग्धों के घरों की तलाशी ली गई और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई सार्वजनिक शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है।

    श्रीनगर पुलिस ने शहर भर में कई स्थानों पर व्यापक छापेमारी की

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। श्रीनगर पुलिस ने शुक्रवार को शहर भर में कई स्थानों पर व्यापक छापेमारी की। यह कार्रवाई आतंकवादी तंत्र को ध्वस्त करने और गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए की गई है।

    पुलिस ने आतंकवादी संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं के आवासों पर छापेमारी की। इस दौरान कई संदिग्धों के घर पर तलाशी ली गई और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई।

    आतंकवादी गतिविधियों को विफल करना था मकसद

    पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में की गई है। पुलिस ने कहा कि यह छापे एक व्यापक ख़ुफ़िया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया का भी हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा पैदा करने वाली किसी भी षड्यंत्रकारी या आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और उन्हें विफल करना है।

    प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों के आवासों पर छापे

    पुलिस ने विभिन्न इलाकों में समन्वित तलाशी अभियान चलाए, जिनमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने, सहायता करने या बढ़ावा देने में शामिल व्यक्तियों को निशाना बनाया गया। इस दौरान 20 व्यक्तियों के 21 आवासों पर तलाशी ली गई, जिनके नाम इस प्रकार हैं:

    1. नजीब साकिब डार पुत्र मोहम्मद शफी डार निवासी मालाबाग इलाहीबाग
    2. ओवैस मुनीर भट पुत्र मुनीर अहमद भट निवासी अलमदार कॉलोनी डांगरपोरा इलाहीबाग।
    3. ओवैस अहमद भट्ट पुत्र फारूक अहमद निवासी टिपलू मोहल्ला आंचर।
    4. दानिश अय्यूब बडू पुत्र मोहम्मद अय्यूब बडू निवासी सजगरीपोरा हवाल।
    5. उमर फैयाज पुत्र फैयाज अहमद शेख निवासी इखराजपोरा।
    6. जाहिद रशीद गनी पुत्र अब्दुल रशीद गनी निवासी मेथान।
    7. हाशिम फारूक पुत्र फारूक अहमद डार निवासी इखराजपोरा।
    8. राशिद लतीफ भट्ट पुत्र मोहम्मद लतीफ भट्ट निवासी बघाट चौक खालिदाबाद।
    9. अरहान रसूल डार पुत्र गुलाम रसूल डार निवासी सजगारीपोरा हवाल।
    10. ओवैस मंजूर सोफी पुत्र मंजूर अहमद सोफी निवासी डंगेरपोरा।
    11. सुहैल अहमद मीर पुत्र फतेह मोहम्मद मीर निवासी डंगेरपोरा।
    12. मुजफ्फर फारूक मीर पुत्र फारूक अहमद मीर निवासी शहजादपोरा डेंजरपोरा।
    13. इम्तियाज अहमद चिकला पुत्र मोहम्मद सिद्दीक चिकला, निवासी असर कॉलोनी हजरतबल।
    14. उमर हमीद शेख पुत्र अब्दुल हमीद शेख निवासी असर कॉलोनी हजरतबल।
    15. मोहम्मद आसिफ भट्ट पुत्र मोहम्मद भट्ट निवासी जोगीवान लाल बाजार।
    16. मोहम्मद आदिल लोन पुत्र घ मोहम्मद लोन निवासी लावे पोरा।
    17. वसीम कादिर मीर पुत्र गुलाम कादिर मीर निवासी शहजादपोरा डेंजरपोरा।
    18. उनीब नसीर पुत्र नसीर अहमद निवासी शाजादपोरा डेंजरपोरा (वर्तमान में पीएसए के तहत)।
    19. दानिश कादिर मीर पुत्र गुलाम कादिर मीर शाज़ादपोरा डेंजरपोरा के निवासी हैं।
    20. बाबर सुहैल सोफी पुत्र मोहम्मद यूसुफ सोफी निवासी लवायपोरा।

    ये तलाशी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में और जम्मू-कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की गईं।

    पुलिस की कार्रवाई

    पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और अन्य साक्ष्य जैसी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। पुलिस ने कहा कि जो कोई भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देता या सहायता करता पाया जाएगा, उसके साथ कानून के तहत सख़्ती से निपटा जाएगा।

    श्रीनगर पुलिस ने कहा कि वह शहर में शांति, स्थिरता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के अपने मिशन के प्रति दृढ़ है। पुलिस ने कहा कि वह आतंकवाद से संबंधित और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने या उनका समर्थन करने वाले सभी व्यक्तियों की पहचान करने और उनके ख़िलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।