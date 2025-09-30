कश्मीर के काजीगुंड में ट्रैफिक नाके पर दो वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर, आरोपी फरार
दक्षिणी कश्मीर के कांजीगुंड में एक तेज रफ्तार टाटा मोबाइल गाड़ी ने ट्रैफिक नाके पर दूसरी गाड़ी और बैरिकेड को टक्कर मार दी। जम्मू से श्रीनगर जा रही गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश में दुर्घटना का शिकार हुई। इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल होने से बाल-बाल बचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर के कांजीगुंड क्षेत्र के लावदूरा इलाके में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार टाटा मोबाइल गाड़ी ने ट्रैफिक नाके पर एक दूसरी गाड़ी और पुलिस बैरिकेड को टक्कर मार दी और फिर मौके से भाग गई।
जानकारी के अनुसार जम्मू से श्रीनगर जा रही टाटा मोबाइल (यूपी21ईटी-0918) गाड़ी सुबह-सुबह नाके पर खड़ी एक टैवेरा (जेके02एएक्स-7795) गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश में उससे टकरा गई।इसके बाद यह गाड़ी बैरिकेड से टकरा गई, जिससे एक पुलिसकर्मी ज़मीन पर गिर गया।
सौभाग्य से, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है और भाग रही गाड़ी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है।
