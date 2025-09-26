Language
    Jammu Kashmir News: बारामूला में कुत्ते से टकराकर स्कूटर सवार गंभीर रूप से घायल

    By raziya noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:27 PM (IST)

    उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में हरतांग पट्टन के पास एक सड़क दुर्घटना में सैयद इरफान नामक एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब उसके स्कूटर के सामने अचानक एक आवारा कुत्ता आ गया। घायल को जेवीसी अस्पताल बेमिना में भर्ती कराया गया है जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

    कश्मीर के बारामूला में सड़क दुर्घटना में युवक घायल। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता ,श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला का एक व्यक्ति शुक्रवार को हरतांग पट्टन में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया जब उसके स्कूटर के सामने अचानक एक कुत्ता आ जाने से उसकी स्कूटर टकरा गई।

    घायल की पहचान 34 वर्षीय सैयद इरफान पुत्र सैयद मकबूल निवासी बलिहारा पट्टन के तौर पर हुई है। उसे तुरंत उन्नत उपचार के लिए जेवीसी अस्पताल बेमिना में स्थानांतरित कर दिया गया जहां डाक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

    दुर्घटना तब हुई जब सैयद इरफान हरतांग पट्टन के पास अपने स्कूटर पर कहीं जा रहा था कि इसी बीच एक आवारा कुत्ता अचानक स्कूटर के सामने आ गया, जिससे स्कूटर चालक संतुलन खो स्कूटर से नीचे जा गिरा।