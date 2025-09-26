जम्मू-कश्मीर के सोपोर में तेज हवा से मस्जिद क्षतिग्रस्त, बाल-बाल बचे लोग

जम्मू-कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में गुरुवार देर शाम तेज़ हवाओं और बारिश के कारण एक मस्जिद की छत उड़ गई। घटना नसीम बाग एम.ई.टी. रोड पर हुई। मस्जिद खाली होने के कारण कोई घायल नहीं हुआ लेकिन निवासियों में दहशत फैल गई। तेज हवाओं ने उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में सामान्य जनजीवन को भी अस्त-व्यस्त कर दिया।

जागरण सवाददाता,श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के सोपोर क्षेत्र के नसीम बाग एम.ई.टी. रोड के निवासियों में वीरवार देर शाम उस समय दहशत फैल गई जब बारिश के साथ तेज़ हवाओं ने एक स्थानीय मस्जिद की छत उड़ा दी और उसे काफ़ी नुकसान पहुंचा।

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह घटना अचानक हुई जब तेज़ हवाएं पूरे इलाके में चलीं और छत उड़कर गिर गई। सौभाग्य से हादसे के समय मस्जिद खाली होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि, इस घटना ने निवासियों को चिंतित कर दिया और कई लोग नुकसान का आकलन करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे।