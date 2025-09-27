Language
    कश्मीर में नकली नोटों के नेटवर्क का पर्दाफाश, पुलिस ने तीन आरोपी किए गिरफ्तार

    By naveen sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:36 PM (IST)

    श्रीनगर में पुलिस ने नकली करेंसी नोटों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें दो छात्र भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से 33000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस इस नेटवर्क के स्रोत की जांच कर रही है।

    कश्मीर में नकली नोटों के नेटवर्क का पर्दाफाश (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में नकली करंसी नोट चलाने वाले एक नेटवर्क का शनिवार को पर्दाफाश करते हुए तीन लोगों केा गिरफ्तार किया है। इनमें दो छात्र हैं। तीनों जिला बडगाम के रहने वाले हैं। तीनों से पूछताछ जारी है।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुछ समय पहले पुलिस को घाटी में कुछेक जगहों पर नकली भारतीय करंसी नोट बाजार में चलाए जाने की जानकारी मिली थी।

    इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरु की। इस दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने जिला बडगाम में मागाम में कुछ संदिग्धों को चिह्नित किया और उनकी गतिविधियों की निगरानी की। सभी आवश्यक सुबूत जुटाने के बाद पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया।

    इनमें दो नाबालिग छात्र हैं और उनकी पहचान अरचंदर हामा बडगाम के बशारत बशीर राथर व कावसूा खलीसा के आबिद मंजूर के रूप में हुई है। दोनों की आयु 17 वर्ष बताई जाती है। तीसरे आरोपित की पहचान बडगाम के मजहामा मागम के 37 वर्षीय मोहम्मद शाफी गनई के रूप में हुई है।

    पुलिस ने बताया कि बशरत बशीर राथर के पास से 27,500 रुपये के नकली नोट बरामद हुए, जबकि आबिद मंजूर के पास से 5,500 रुपये की नकली करेंसी मिली। इस आरेशन में कुल 33,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए।

    मामले की जांच में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह तीनों नकली करंसी के एक बडे़ नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। इनके पास यह नकली करंसी कहां से आयी और यह तीनों कब से इसे चला रहे हैं। इसका स्रौत विदेश में है या यहीं कश्मीर में,इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।