कश्मीर में नशा तस्कर गिरफ्तार, ढाई किलो चरस बरामद; पुलिस ने दर्ज किया मामला

शोपियां पुलिस ने वची में नाका चेकिंग के दौरान एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से 2.4 किलोग्राम चरस बरामद की। आरोपी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है ताकि मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

जागरण संवाददाता ,श्रीनगर। शोपियां में पुलिस ने वची इलाके में नाका चेकिंग अभियान के दौरान एक कथित ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 2.4 किलोग्राम चरस बरामद की। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई दक्षिण कश्मीर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है। विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए, वाची पुलिस चौकी की एक टीम ने दरबाग वाची में एक नाका स्थापित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभियान के दौरान, संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे एक व्यक्ति को रोका गया और उसे पकड़ लिया गया। गहन तलाशी में लगभग 2.4 किलोग्राम वजन की चरस की छड़ें बरामद हुईं। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान इम्तियाज अहमद डार, पुत्र अली मोहम्मद डार, निवासी दरबाग वाची के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि प्रतिबंधित पदार्थ को मौके पर ही जब्त कर लिया गया और संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया।